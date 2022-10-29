Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Щодо Путіна, то ми розуміємо, що ніяких переговорів про мир з ним неможливо вести, бо у нього одна мета – захоплення України. Йому переговори потрібні тільки для того, аби виграти час, за який він хоче встигнути компенсувати втрати, відновити технічний потенціал та боєздатність підрозділів. А потім з новою силою почати бойові дії. Тому подібні розмови – це виключно фарс, але ми бачимо, що він комбінує цей фарс з шантажем. Тобто це і ядерний шантаж, також удари по цивільних об'єктах, які теж є елементами шантажу, щоб змусити Україну капітулювати чи піти на якісь домовленості на умовах Росії. Звісно, ми розуміємо, що цього не буде", - прокоментував військовий експерт.

Олександр Коваленко зауважив, що Путін буде прагнути досягти своєї мети через терор, а не через якісь тактичні чи стратегічні успіхи, тому він буде продовжувати тероризувати, а ми морально та психологічно повинні бути до цього готовими.

27 жовтня Путін назвав причиною повномасштабного вторгнення відмову Києва від Мінських угод і заявив, що Заходу доведеться домовлятися "про спільне майбутнє"

Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США, зазначив, що Путін блефує у готовності застосувати ядерну зброю, а Шойгу намагається знайти інші способи всіх налякати

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