П'ять років позбавлення волі: ВАКС засудив ексзаступника голови правління Укргазвидобування Тамразова

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.



Вироком застосовується спеціальна конфіскацію щодо $100 тис., які були предметом неправомірної вигоди.



"Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого ексзаступник керівника ДК "Укргазвидобування" надав особі, яка займає відповідальне становище, – прокурору Генеральної прокуратури неправомірну вигоду розміром $100 тис. за зайняття пасивної позиції під час розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна - природного газу в обсязі понад 8 млн м. куб., а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно", - йдеться в повідомленні.



Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з моменту його оголошення шляхом подання апеляційної скарги.



Нагадаємо, 9 серпня 2018 генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Тамразова затримали при спробі дати $200 тисяч хабара прокурору ГПУ. Ці гроші чоловік пропонував нібито за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

Тамразов є власником ООО "Всеукраинская медиа группа" (видання Insider).

10 серпня 2021 року Печерський райсуд Києва заарештував Тамразова на два місяці з можливістю застави у три мільйони гривень. Втім, 13 серпня Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.

21 серпня Тамразова знову затримали.

23 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Тамразову у вигляді 20 млн грн та звільнив його з-під варти.