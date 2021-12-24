П'ять років позбавлення волі: ВАКС засудив ексзаступника голови правління Укргазвидобування Тамразова
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним експершого заступника голови правління АТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова і засудила його до п'яти років позбавлення волі
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Вироком застосовується спеціальна конфіскацію щодо $100 тис., які були предметом неправомірної вигоди.
"Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого ексзаступник керівника ДК "Укргазвидобування" надав особі, яка займає відповідальне становище, – прокурору Генеральної прокуратури неправомірну вигоду розміром $100 тис. за зайняття пасивної позиції під час розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна - природного газу в обсязі понад 8 млн м. куб., а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно", - йдеться в повідомленні.
Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з моменту його оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
- Нагадаємо, 9 серпня 2018 генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Тамразова затримали при спробі дати $200 тисяч хабара прокурору ГПУ. Ці гроші чоловік пропонував нібито за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.
- Тамразов є власником ООО "Всеукраинская медиа группа" (видання Insider).
- 10 серпня 2021 року Печерський райсуд Києва заарештував Тамразова на два місяці з можливістю застави у три мільйони гривень. Втім, 13 серпня Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.
- 21 серпня Тамразова знову затримали.
- 23 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Тамразову у вигляді 20 млн грн та звільнив його з-під варти.
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