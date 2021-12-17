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Рада на позачерговому засіданні розгляне відтермінування запровадження касових апаратів для платників єдиного податку

17 грудня, 2021 п'ятниця
11:01
Економіка касовий апарат

У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому розгляне законопроєкт №6376 про відтермінування розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Позачергове засідання заплановане після завершення чергового пленарного засідання. На засіданні співдоповідатиме голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у Telegram розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому ідеться, що засідання скликають на вимогу 155 парламентарів.

"Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради (пройде одразу після чергового засідання) на вимогу 155 народних депутатів! Будемо розглядати законопроект щодо відстрочення застосування касових апаратів (№6376)", - написав Гончаренко.


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єдиний податок
позачергове засідання
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