Рада на позачерговому засіданні розгляне відтермінування запровадження касових апаратів для платників єдиного податку

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.



Позачергове засідання заплановане після завершення чергового пленарного засідання. На засіданні співдоповідатиме голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



Водночас нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у Telegram розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому ідеться, що засідання скликають на вимогу 155 парламентарів.



"Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради (пройде одразу після чергового засідання) на вимогу 155 народних депутатів! Будемо розглядати законопроект щодо відстрочення застосування касових апаратів (№6376)", - написав Гончаренко.