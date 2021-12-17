Рада на позачерговому засіданні розгляне відтермінування запровадження касових апаратів для платників єдиного податку
У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому розгляне законопроєкт №6376 про відтермінування розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Позачергове засідання заплановане після завершення чергового пленарного засідання. На засіданні співдоповідатиме голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Водночас нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у Telegram розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому ідеться, що засідання скликають на вимогу 155 парламентарів.
"Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради (пройде одразу після чергового засідання) на вимогу 155 народних депутатів! Будемо розглядати законопроект щодо відстрочення застосування касових апаратів (№6376)", - написав Гончаренко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.05
Купівля 27.05Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе