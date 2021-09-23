Рада підтримала за основу заборону пальмової олії у "молочці", "кондитерці" та дитячому харчуванні

Ухвалення документу за основу підтримали 304 народних депутата, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, ним пропонується уточнити, що пальмова олія поряд з іншими жирами та білками немолочного походження заборонена для використання у традиційних молочних продуктах.



Документ, зокрема, встановлює заборону на використання гідрогенізованої пальмової олії та гідрогенізованих рослинних жирів, олії кунжуту чи насіння льону, глютену, а також вироблених із застосуванням пестицидів інгредієнтів у виробництві дитячого харчування.



Крім того, пропонується визначити граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктів, які призначені для кінцевого споживача та тих, що призначені для постачання в заклади роздрібної торгівлі, включаючи електронну, а також зобов'язати виробників та постачальників надавати інформацію про кількість трансжирів у таких продуктах.



Також документ передбачає заборону використання гідрогенізованої пальмової олії, сухих молочних продуктів з додаванням гідрогенізованих рослинних жирів у виробництві дитячого харчування та традиційних харчових продуктів та кондитерських виробів.



Законопроєкт передбачає посилення відповідальності за пропонування до реалізації або реалізацію харчових продуктів або кормів, що містять заборонені законодавством речовини. Штраф за таке правпорушення пропонується встановити у розмірі 240 тис. грн для юридичних та 150 тис. грн для фізичних осіб.



Планується, що після ухвалення законопроєкт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак, задля належної підготовки до його впровадження пропонується введення його в дію через один рік з дня набрання чинності.

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