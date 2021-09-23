Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Рада підтримала за основу заборону пальмової олії у "молочці", "кондитерці" та дитячому харчуванні

Рада підтримала за основу заборону пальмової олії у "молочці", "кондитерці" та дитячому харчуванні

23 вересня, 2021 четвер
16:26
Економіка пальмова олія

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону №5148, який забороняє використання пальмової олії у молочних та кондитерських виробах, а також у дитячому харчуванні

Ухвалення документу за основу підтримали 304 народних депутата, передає Еспресо.TV.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, ним пропонується уточнити, що пальмова олія поряд з іншими жирами та білками немолочного походження заборонена для використання у традиційних молочних продуктах.

Документ, зокрема, встановлює заборону на використання гідрогенізованої пальмової олії та гідрогенізованих рослинних жирів, олії кунжуту чи насіння льону, глютену, а також вироблених із застосуванням пестицидів інгредієнтів у виробництві дитячого харчування.

Крім того, пропонується визначити граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктів, які призначені для кінцевого споживача та тих, що призначені для постачання в заклади роздрібної торгівлі, включаючи електронну, а також зобов'язати виробників та постачальників надавати інформацію про кількість трансжирів у таких продуктах.

Також документ передбачає заборону використання гідрогенізованої пальмової олії, сухих молочних продуктів з додаванням гідрогенізованих рослинних жирів у виробництві дитячого харчування та традиційних харчових продуктів та кондитерських виробів.

Законопроєкт передбачає посилення відповідальності за пропонування до реалізації або реалізацію харчових продуктів або кормів, що містять заборонені законодавством речовини. Штраф за таке правпорушення пропонується встановити у розмірі 240 тис. грн для юридичних та 150 тис. грн для фізичних осіб.

Планується, що після ухвалення законопроєкт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак, задля належної підготовки до його впровадження пропонується введення його в дію через один рік з дня набрання чинності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

заборона
харчування
молочні продукти
олія
Читайте також:
Віктор Ляшко
21 вересня, 2021 вiвторок
Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
Василь Ломаченко
21 вересня, 2021 вiвторок
WBC позбавила Ломаченка можливості битися за титул
Руслан Малиновський (в центрі)
22 вересня, 2021 середа
Українець Малиновський став героєм матчу в чемпіонаті Італії
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.52
    Купівля 26.52
    Продаж 26.76
  • EUR
    Купівля 31
    Продаж 31.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
23 вересня
17:51
Клієнти сервісних центрів МВС зможуть використовувати е-паспорти в "Дії"
17:48
МКС
У модулі росіян на МКС знайшли завищені показники плісняви
17:33
Макіївка
Прокуратура оголосила заочну підозру окупаційному "меру" Макіївки у посяганні на терцілісність
17:12
євробляха
За сто днів дії пільгових правил розмитнення "євроблях" бюджет отримав близько 1,4 млрд грн
17:08
G7
Посли G7 закликали Раду суддів прискорити делегування представників до Етичної Ради при ВРП
17:07
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів. Відео
16:55
"Металіст 1925" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Епіцентром" у Кубку України
16:50
Прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
Через контрафактне паливо з Росії: прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
16:45
Давид Арахамія
Арахамія висловився за виключення з фракції "СН" депутатки Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
16:37
Верховна Рада
Відкат до диктатури. Як Зеленський та олігархи Раду скасували
16:24
брудне повітря
ЄС пропонує Україні позначити орієнтири щодо кліматичної нейтральності до 2050 року
16:07
a-50
МЗС Естонії викликало російського посла через порушення повітряного простору
16:03
Наталка Діденко
В Україну йде потепління з дощами та штормовим вітром, - синоптик Наталка Діденко
15:55
Ексклюзив
Наталія Піпа
Нардепка Наталія Піпа пояснила, чому "Голос" підтримав законопроєкт "слуг" про олігархів
15:50
Сергій Іонушас
Головою правоохоронного комітету Ради призначили "слугу" Іонушаса
15:36
вакцинація
У Києві майже в усіх школах вакциновано 80% педагогів, - КМДА
15:33
Кабул
З Кабулу вилетів літак з приблизно 100 українцями, - розвідка
15:15
Юрій Крисін
Справи Майдану: організатор "тітушок" Крисін отримав другий вирок
15:04
алкоголь заборона
Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві: до ОАСК надійшов позов
14:45
Ярослав Железняк
Железняк звинуватив Васильченко та Піпу в отриманні 20 млн грн на свої округи за підтримку закону про олігархів
14:28
Микола Княжицький
Зеленському важливо було прийняти піарний закон "проти олігархів", який посилює його диктаторські функції, - Княжицький
14:00
Експосадовицю Миколаївської ОДА підозрюють у розтраті 16 млн грн на закупівлях неякісних е-підручників
13:53
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про деолігархізацію
13:50
вітер
Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні
13:41
Україна, Чехія, Словаччина і Німеччина співпрацюватимуть для створення Європейського водневого коридору
13:33
Луїс Суарес
Ексфорвард "Барселони" встановив неймовірне досягнення у новому клубі
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Дві фракції Ради подали заяву про відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів: парламент провалив голосування
13:16
держбюджет
Проєкт держбюджету-2022: Разумков анонсував збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо"
13:08
Андрій Крищенко
Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка
12:58
Ринок землі: українці зареєстрували понад 20 тис. угод з продажу сільгоспділянок
12:56
Віктор Ляшко
Коли українцям очікувати закінчення карантину: заява МОЗ
12:32
Українські військові провели танкові та артилерійські навчання у зоні ООС
Українські військові провели танкові та артилерійські навчання у зоні ООС
12:31
Віталій Кличко
Кличко: уряд має зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ на рівні 11,2 грн/куб.м
12:27
Артем Мілевський
Мілевський офіційно оголосив про завершення кар'єри
12:09
Руслан Стефанчук
Рада вирішила продовжити робочий день, допоки не схвалять законопроєкт про олігархів
12:03
Мірча Луческу
Луческу влаштував демарш після поразки "Динамо" від "Шахтаря" в Суперкубку
11:48
вакцина
Україна в рамках COVAX отримала морозильники для COVID-вакцин
11:41
Олександр Усик та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Зірковий тренер попередив, що Усика "пограбують" у бою з Джошуа
11:33
Олексій Гончаренко
"Ресурсний" законопроєкт зняли з розгляду в другому читанні, - Гончаренко
11:24
СБУ затримала злочинну групу на Полтавщині: викрали дитину депутата і вимагали пів мільйона доларів у біткоїнах
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV