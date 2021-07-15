Рада схвалила за основу законопроєкт про удосконалення корпоративного управління
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5593-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава"
Законопроєкт депутати підтримали під час засідання Ради, передає Еспресо.TV.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він розширює повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів. На наглядові ради також покладено відповідальність за затвердження фінпланів.
Виключною компетенцією наглядової ради держпідприємства, згідно з документом, є призначення та звільнення керівників. Так, уряд погоджуватиме кадрові рішення наглядової ради. При цьому Кабінет міністрів також є уповноваженим визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.
Документ також передбачає щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди працівникам держпідприємств, призначення та звільнення з посад керівників господарських структур.
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