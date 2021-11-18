Рада ухвалила закон про оптимізацію державних реєстрів
Верховна Рада в цілому прийняла закон, який дозволить оптимізувати роботу державних реєстрів в Україні
За відповідне рішення проголосували 282 депутати, передає Еспресо.TV.
Мінцифри повідомляє у Telegram, що всього в Україні понад 350 державних реєстрів, але не всі вони функціонують належним чином, інформація дублюється або зовсім не оновлюється, або самі реєстри існують у вигляді Excel-таблиць чи гугл-документів.
"Щоб отримати довідку, українці мусять навідатися до кількох установ, вистояти в чергах та зібрати купу паперових документів, інформація до яких підтягується з різних реєстрів", - зазначають у міністерстві.
Новий закон передбачає, що держпослуги автоматизують. Зокрема, усі документи зберігатимуться в єдиному державному реєстрі, отримати необхідну довідку можна буде онлайн, а робити додаткові скан-копії документів не доведеться, тому що чиновники матимуть до них доступ через цифрові реєстри.
- Нагадаємо, 28 квітня 2020 дані про майно українців з реєстрів з’явилися на порталі "Дія".
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