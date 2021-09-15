Разумков прогнозує, що відставки в уряді можливі у кінці вересня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що три-чотири міністри будуть відправлені у відставку у кінці вересня - початку жовтня цього року
Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться. Думаю, це кінець вересня - початок жовтня", - відмітив Разумков.
Раніше голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.
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