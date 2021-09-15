Разумков прогнозує, що відставки в уряді можливі у кінці вересня

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться. Думаю, це кінець вересня - початок жовтня", - відмітив Разумков.



Раніше голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.