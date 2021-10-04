Разумков пропонує заслухати міністра енергетики на годині уряду щодо тарифів і готовності до опалювального сезону
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує заслухати міністра енергетики Германа Галущенка щодо ситуації з тарифами і готовності до опалювального сезону
Про це Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.
"Я б все ж таки пропонував запросити до стін Верховної Ради і заслухати міністра енергетики у зв'язку з тією ситуацією, яку ми сьогодні маємо. Які прогнози, яка готовність, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні", - сказав Разумков.
Спікер нагадав, що 30 вересня був підписаний меморандум, у якому були закріплені тарифи для населення на час опалювального сезону. Однак, за його словами, залишилась велика кількість питань.
"Наприклад, чому в нас сьогодні на дев'ять мільярдів кубів газу сьогодні менше закачено в сховища? Чому ми його не закачали по тим цінам, які були влітку, а не по тисячу двісті, які є сьогодні?", - заявив Разумков.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.47
Купівля 26.47Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе