Разумков пропонує заслухати міністра енергетики на годині уряду щодо тарифів і готовності до опалювального сезону

Про це Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.



"Я б все ж таки пропонував запросити до стін Верховної Ради і заслухати міністра енергетики у зв'язку з тією ситуацією, яку ми сьогодні маємо. Які прогнози, яка готовність, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні", - сказав Разумков.



Спікер нагадав, що 30 вересня був підписаний меморандум, у якому були закріплені тарифи для населення на час опалювального сезону. Однак, за його словами, залишилась велика кількість питань.



"Наприклад, чому в нас сьогодні на дев'ять мільярдів кубів газу сьогодні менше закачено в сховища? Чому ми його не закачали по тим цінам, які були влітку, а не по тисячу двісті, які є сьогодні?", - заявив Разумков.

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