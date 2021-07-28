Реальна зарплата українців в червні зросла на 13%, - Держстат
Реальна заробітна плата українців у червні зросла на 12,9% порівняно з червнем минулого року
Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.
Згідно з повідомленням, реальна заробітна плата у червні збільшилася 12,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, а також на 5,8% - у порівнянні з травнем цього року.
Водночас, номінальна заробітна плата в Україні становила 14,3 тис. грн, що у 2,4 рази вище мінімальної зарплати. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року номінальна зарплата зросла на 23,6%, а у порівнянні з травнем цього року - на 6%.
За даними Держстату, найвища заробітна плата в червні була у працівників сфери інформації та телекомунікацій - 26,2 тис. грн, фінансів та страхування - 22,1 тис. грн, а також сфери державного управління й оборони і соціального страхування - 19,8 тис. грн. Найнижча зарплата за цей період була зафіксована у працівників сфери тимчасового розміщення й організації харчування - 8,9 тис. грн.
Зазначається, що найвища середня зарплата у червні була у працівників Києва - 20,4 тис. грн, а також Донецької та Київської областей - 14,9 та 14,7 тис. грн відповідно. Найнижча зарплата у червні була зафіксована у Кіровоградській області - 11,5 тис. грн.
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