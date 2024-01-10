Бананові кекси: легкі та швидкі рецепти солодкої випічки

Кекси з бананами - це чудовий спосіб перетворити перезрілі банани на чудовий смаколик. Їх аромат та смак не залишить байдужим нікого. Що може бути кращим, ніж теплий, свіжоспечений кекс з ніжним смаком банана? Хіба що невеликі кекси з бананом. Отримайте задоволення від чудових рецептів бананових кексів, які не лише швидкі та прості у приготуванні, але й точно стануть вашим улюбленим десертом або легким перекусом.

Бананові кекси

Інгредієнти (на 12 шт.):

банан - 100 г

курячі яйця - 2 шт.

вершкове масло - 120 г

цукор - 100 г

борошно пшеничне - 220 г

розпушувач - 1 ч. л.

цукрова пудра (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

У чашу блендера перекладаємо яйця, цукор, банан (без шкірки) та розтоплене вершкове масло. Збиваємо до однорідності. Борошно з розпушувачем просіємо через сито та додаємо до яєчно-бананової суміші. Замішуємо тісто кондитерською лопаткою. Паперові форми для кексів перекладаємо у металеву форму для випікання або просто на деко. Форми для кексів наповнюємо тістом на 2/3, адже при випіканні кекси добре піднімуться. Ставимо в розігріту духову шафу на 170 градусів на 30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Перед подачею прикрасьте цукровою пудрою. Готово!

Фото: Freepik

Кекс із бананом

Інгредієнти:

банани – 2 шт.

яйця курячі – 2 шт.

цукор – 100 г

вершкове масло – 120 г

борошно пшеничне – 150 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль та ванілін – дрібка

цукрова пудра (для подачі)

Найсмачніший банановий кекс – рецепт приготування покроково:

У посудині збиваємо яйця з цукром до тих пір, доки маса не збільшиться в об'ємі та не побіліє. Додаємо розтоплене вершкове масло, сіль, ванілін та продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини. Просіємо борошно та розпушувач. Частинами додаємо до збитих яєць, перемішуємо вінчиком. Банани розминаємо виделкою та додаємо до тіста. Силіконову форму для випікання кексів змащуємо маслом, викладаємо тісто та розрівнюємо. Ставимо у розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. Коли кекс охолоне, його можна буде легко дістати з форми та прикрасити цукровою пудрою.

Смачного!

Фото: Freepik