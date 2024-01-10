Бананові кекси: легкі та швидкі рецепти солодкої випічки
Найсмачніші бананові кекси ви можете приготувати на своїй кухні дуже легко та без зайвих клопотів. Пропонуємо два простих рецепти, які здивують смаком
Кекси з бананами - це чудовий спосіб перетворити перезрілі банани на чудовий смаколик. Їх аромат та смак не залишить байдужим нікого. Що може бути кращим, ніж теплий, свіжоспечений кекс з ніжним смаком банана? Хіба що невеликі кекси з бананом. Отримайте задоволення від чудових рецептів бананових кексів, які не лише швидкі та прості у приготуванні, але й точно стануть вашим улюбленим десертом або легким перекусом.
Бананові кекси
Інгредієнти (на 12 шт.):
- банан - 100 г
- курячі яйця - 2 шт.
- вершкове масло - 120 г
- цукор - 100 г
- борошно пшеничне - 220 г
- розпушувач - 1 ч. л.
- цукрова пудра (для подачі)
Покроковий рецепт приготування:
- У чашу блендера перекладаємо яйця, цукор, банан (без шкірки) та розтоплене вершкове масло. Збиваємо до однорідності.
- Борошно з розпушувачем просіємо через сито та додаємо до яєчно-бананової суміші. Замішуємо тісто кондитерською лопаткою.
- Паперові форми для кексів перекладаємо у металеву форму для випікання або просто на деко.
- Форми для кексів наповнюємо тістом на 2/3, адже при випіканні кекси добре піднімуться.
- Ставимо в розігріту духову шафу на 170 градусів на 30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
- Перед подачею прикрасьте цукровою пудрою. Готово!
Фото: Freepik
Кекс із бананом
Інгредієнти:
- банани – 2 шт.
- яйця курячі – 2 шт.
- цукор – 100 г
- вершкове масло – 120 г
- борошно пшеничне – 150 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль та ванілін – дрібка
- цукрова пудра (для подачі)
Найсмачніший банановий кекс – рецепт приготування покроково:
- У посудині збиваємо яйця з цукром до тих пір, доки маса не збільшиться в об'ємі та не побіліє.
- Додаємо розтоплене вершкове масло, сіль, ванілін та продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини.
- Просіємо борошно та розпушувач. Частинами додаємо до збитих яєць, перемішуємо вінчиком.
- Банани розминаємо виделкою та додаємо до тіста.
- Силіконову форму для випікання кексів змащуємо маслом, викладаємо тісто та розрівнюємо. Ставимо у розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин.
- Коли кекс охолоне, його можна буде легко дістати з форми та прикрасити цукровою пудрою.
Смачного!
Фото: Freepik
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