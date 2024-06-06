Гарбузова каша в мультиварці: рецепти з пшоном або з рисом

Цю страву можна вважати суперфудовою, але інгредієнти для її приготування надзвичайно прості. Мова про гарбузову кашу, яка багата мікроелементами та вітамінами.

Гарбуз – це дуже корисний продукт, що доступний українцям. Він містить багато вітамінів групи В, що важливі для покращення загального почуття та боротьби із депресією. Вітамін С – необхідний для зміцнення імунітету, вітамін Е – виступає у ролі помічника в боротьбі зі зморшками та першими ознаками старіння. Крім того, гарбуз є відмінним джерелом кальцію, магнію та клітковини, а його калорійність всього 22 ккал на 100 г продукту.

Гарбузова каша в мультиварці – це простий спосіб приготувати смачну та корисну страву. Вам потрібно лише підготувати інгредієнти та виставити необхідні параметри на мультиварці.

Гарбузова каша з пшоном в мультиварці

Інгредієнти:

пшоно – 250 г

вода – 250 мл

молоко – 250 мл

гарбуз – 500 г

цукор - 2 ст. л.

вершкове масло – 25 г

сіль – дрібка

суха журавлина - 2 ст. л. (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

Гарбуз промийте, очистіть від шкірки, насіння та волокон. Наріжте його кубиком середнього розміру. Пшоно залийте кип’ятком та залиште так на п’ять хвилин, це допоможе прибрати гіркоту з каші. Потім промивайте пшоно холодною водою доти, доки вода не стане прозорою. Перекладіть у чашу мультиварки гарбуз, промите пшоно та журавлину. Зверху чашу змастіть вершковим масло, щоб запобігти скипанню молока. До гарбуза з пшоном налийте воду та молоко. Додайте також цукор та сіль, все добре перемішайте. Готуйте на режимі "Молочна каша" протягом 20 хвилин. У готову страву може додати також вершкове масло та мед за бажанням. Смачного!

Фото: crazy-cucumber.com

Гарбузова каша в мультиварці з рисом

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г

молоко – 1 л

цукор – 2 ст. л.

вершкове масло - 50 г

рис – 200 г

сіль - дрібка

Покроковий рецепт гарбузової каші в мультиварці:

Гарбуз промийте, очистіть від шкірки, насіння та волокон. Наріжте його кубиком середнього розміру. Перекладіть у чашу мультиварки гарбуз та приблизно 25 г вершкового масла. Ввімкніть режим "Випічка" та готуйте гарбуз протягом 15 хвилин. Під час випікання, мультиварку потрібно буде кілька разів обережно відкрити та перемішати гарбуз, щоб він рівномірно приготувався та не підгорів. Рис промийте у чистій воді доти, доки вона не стане прозорою. Далі перекладіть рис на сито, щоб стікла зайва вода. У чашу до гарбуза додайте рис, цукор, сіль, вершкове масло та налийте молоко. Все добре перемішайте. Готуйте на режимі "Молочна каша" або "Тушкування" протягом 35 хвилин. Якщо готова каша для вас буде занадто рідкою, можете залишити її після приготування ще на 10 хвилин на підігріві. Готово!

Фото: Pinterest