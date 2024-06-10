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Кабачки в мультиварці: швидко, смачно та корисно

10 червня, 2024 понедiлок
13:44
рецепти Кабачки в мультиварці

Готуючи кабачки в мультиварці, ви отримуєте смачну та корисну страву, яка підійде для всієї родини та урізноманітнить щоденний раціон

Зміст

Кабачки в мультиварці - це не лише смачна страва, але й дуже корисна. По-перше, кабачки мають низьку калорійність, що робить їх чудовим вибором для тих, хто дотримується дієти. Водночас вони багаті волокнами, які сприяють відчуттю ситості надовго.

Крім того, ця овочева культура містить різноманіття вітамінів та мінералів, включно з вітаміном С, А, калієм та магнієм, які підтримують загальне здоров'я, покращують зір та підтримують серце.

Готувати кабачки в мультиварці - швидко та просто. Цей спосіб дозволяє зберегти більше корисних речовин, оскільки страва готується на пару або тушкується з мінімальним використанням олії.

Тушковані кабачки в мультиварці

Тушковані кабачки в мультиварці

Інгредієнти:

  • кабачки – 500 г
  • цибуля ріпчаста – 100 г
  • морква – 100 г
  • томатна паста – 30 г
  • цукор – 0.5 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • сушений часник - 1/3 ч. л.
  • чорний мелений перець - 1/3 ч. л.
  • гаряча вода – 120 мл

Покроковий рецепт - кабачки в мультиварці:

  1. Промийте овочі, моркву та цибулю очистіть від шкірки. Кабачки наріжте кубиком середнього розміру, цибулю – дрібно, а моркву краще натерти на крупній терці, але можна нарізати невеликими шматочками.
  2. У чашу мультиварки налийте соняшникову олію, ввімкніть режим "Смаження" та дайте нагрітися олії 1-2 хвилини.
  3. Починайте смажити цибулю та моркву, через 2 хвилини додайте томатну пасту та продовжуйте смажити. Ще через 2-3 хвилини додайте сіль, перець, цукор, сушений часник, кабачки та налийте воду. Все перемішайте добре та закрийте кришку мультиварки.
  4. Ввімкніть режим "Тушкування" та готуйте протягом однієї години. Потім страву можна прикрасити свіжою зеленню. Готово!

Фото: smachno.ua

Кабачок на пару в мультиварці

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 шт.
  • солодкий перець – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • імбир – 25 г
  • мед – 2 ч. л.
  • соняшникова олія – 3 ст. л.
  • вода питна – 800 мл
  • сіль, суміш трав та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати кабачки в мультиварці:

  1. Промийте овочі. Цибулю, імбир та кабачки (якщо немолоді) очистіть від шкірки, а солодкий перець очистіть від насіння. Кабачки наріжте півкільцями, не варто робити їх занадто тонкими.
  2. Викладіть кабачки одним шаром у контейнер для приготування їжі на пару (він йде зазвичай в комплекті до мультиварки, або його можна купити окремо).
  3. Налийте в чашу мультиварки воду та встановіть зверху контейнер з кабачками.
  4. Готуйте на режимі "Варка на пару" протягом 30 хвилин.
  5. Доки кабачки в мультиварці, підготуйте інші овочі. Цибулю наріжте півкільцями, солодкий перець – соломкою, часник та імбир – дрібно.
  6. Коли кабачки будуть готові, обережно дістаньте їх з мультиварки разом із контейнером, а з чаші злийте воду та витріть насухо.
  7. Чашу поверніть в мультиварку, додайте олію. Ввімкніть режим "Смаження" та дайте нагрітися олії 1-2 хвилини.
  8. Просмажте цибулю до золотистого кольору, додайте солодкий перець, часник, імбир та готуйте 4-5 хвилин. Потім додайте мед, сіль, перець, суміш трав та готові кабачки. Перемішайте страву та смажте ще хвилину. Готово!

Фото: cuisinart.com

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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