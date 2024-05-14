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Смажена риба у сметанному клярі: просто, швидко, смачно
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Сметанковий кляр готується швидко і без клопоту, він добре тримається на рибі після обсмажування. Завдяки кляру смажений хек виходить соковитим, рум'яним, не розвалюється. А як додати трохи кропу в кляр, тоді це надасть рибці неймовірного аромату
Інгредієнти для хека в клярі:
- хек – 300 г
- сметана – 1 ст. л.
- яйце - 1 шт.
- борошно – 50 г + 1 ч.л.
- кріп свіжий -5 г
- олія (для смаження)
- сіль на смак
- перець чорний мелений - на смак
Покроковий рецепт - Смажена риба в сметанному клярі
- тушку хека розморозьте не до кінця, щоб було зручно обробляти
- яйце вбийте в глибоку ємність
- збовтайте віночком
- додайте сметану, трохи солі та чорного меленого перцю (по щипці)
- добре перемішайте
- кріп промийте, струсіть і дрібно наріжте
- кріп відправте до сметанно-яєчної суміші
- перемішайте
- всипте борошно
- розмішайте кляр віночком, розбиваючи грудочки борошна, до однорідності, кляр повинен вийти не дуже рідким, в'язким.
- тушку хека промийте та обсушіть паперовим рушником
- видаліть плавці
- гострим ножем зріжте філе вздовж хребта, починаючи з хвоста
- наріжте філе хека середніми шматочками
- посоліть і поперчіть до смаку (по 2 щипки).
- кожен шматочок хека занурте у кляр з усіх боків
- розігрійте сковороду з олією.
- викладіть шматочки риби в клярі на сковороду
- смажте на середньому вогні 5 хв.
- через 5 хв. переверніть рибу
- смажте зі зворотного боку ще 3-4 хв., до золотистої скоринки
- смажена риба в сметанному клярі смачна як у гарячому, так і холодному вигляді.
Смачного!
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