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Страви з баклажанів: від легкої закуски до повноцінного обіду

20 травня, 2024 понедiлок
20:15
рецепти Страва з баклажанів

Якщо ви не знаєте, що можна приготувати з баклажанів, тоді ми пропонуємо вам декілька цікавих ідей. Страви з баклажанів надзвичайно смачні та дуже різноманітні

Зміст

Баклажани – це справжній скарб на кухні. Багатий смак та універсальність роблять баклажани ідеальними інгредієнтами для різноманітних страв. Від легкої закуски до ситного обіду – з баклажанів можна приготувати безліч страв. Ми поділимося з вами найкращими рецептами, які допоможуть максимально використати цей чудовий продукт. 

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажани – 3 шт.
  • яйця курячі – 2 шт.
  • сир твердий – 100 г
  • сир фета – 100 г
  • петрушка – пучок
  • часник – 1-2 зубчики
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • помідор – 1 шт.
  • сіль та перець чорний – до смаку
  • соняшникова олія – 3-4 ст. л.

Покроковий рецепт, як приготувати баклажани смажені для закуски:

  1. У каструлю з водою покладіть яйця. Доведіть їх до кипіння та варіть круто – 9-12 хвилин. Потім опустіть яйця в холодну воду та очистьте їх від шкаралупи.
  2. Промийте під проточною водою овочі та зелень. Баклажани наріжте вздовж та добре посипте сіллю. Залиште так на 15 хвилин, а потім промийте холодною водою. Відкиньте на друшляк, щоб стікала зайва вода.
  3. Сковорідку з олією добре нагрійте та починайте смажити баклажани на середньому вогні з обох боків до появи золотавої скоринки. Потім перекладіть готові скибки на паперові рушники, щоб адсорбувати жир.
  4. Для начинки, твердий сир та яйця натріть на крупній терці, а фету можна просто розім'яти виделкою. Дрібно наріжте зелень, вичавіть за допомогою пресу часник, додайте сіль, перець та майонез. Все добре перемішайте - начинка готова. 
  5. Із помідора видаліть хвостик та м'якоть із насінням, наріжте його соломкою.
  6. На слайс баклажана викладіть приблизно чайну ложку начинки та шматочок помідора. Баклажан із начинкою скрутіть рулетом. Повторюйте цю процедуру доти, доки не закінчаться всі шматочки баклажана. Рулетики також можна прикрасити петрушкою. Готово!

Фото: Freepik

Рагу з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажани - 2 шт. (800 г)
  • перець солодкий - 1 шт. (250 г)
  • кабачок - 1 шт.
  • помідор - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • часник - 1-2 зубчики
  • олія соняшникова, сіль, цукор та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуйте всі овочі, їх потрібно добре промити та очистити від шкірки (моркву та цибулю). Солодкий перець треба очистити від серединки.
  2. Наріжте баклажани, перець та помідори кубиками, моркву – тонкими кільцями, цибулю та кабачки – півкільцями, часник – дрібно.
  3. Добре розігрійте пательню з олією та почніть смажити баклажани до золотої скоринки на середньому вогні. Перекладіть їх потім в будь-яку посудину.
  4. Додайте на пательню ще олії та просмажте цибулю з часником 1-2 хвилини. Потім додайте моркву та перець, а ще через 3-4 хвилини кабачки. Коли інгредієнти добре просмажаться, додайте до овочів помідори, смажені баклажани, сіль, спеції та дрібку цукру. Все добре перемішайте та тушкуйте протягом 5-7 хвилин до повної готовності всіх інгредієнтів.
  5. Страву можна подавати як гарячою, так і охолодженою. Смачного!

Фото: YouTube

Салат з хрумкими баклажанами

Інгредієнти:

  • баклажани - 2 шт.
  • перець солодкий - 1 шт.
  • помідор – 1-2 шт.
  • цибуля червона - 1 шт.
  • зелень (кінза, базилік або петрушка) - пучок
  • вершковий сир – 100-150 г
  • кукурудзяний крохмаль – 2-3 ст. л.
  • олія соняшникова (для смаження) - 2-3 ст. л.
  • кунжутна або оливкова олія (для заправки) - 2 ст. л.
  • сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуйте всі овочі, їх потрібно добре промити. Очистіть також від шкірки цибулю, а солодкий перець треба очистити від серединки.
  2. Наріжте помідори, цибулю, болгарський перець, зелень. Все перекладіть в салатницю.
  3. Наріжте баклажани кубиками, обваляйте в кукурудзяному крохмалі.
  4. Добре розігрійте пательню з олією та посмажте баклажани до золотистої скоринки протягом 3-4 хвилини.
  5. Додайте до овочів баклажани, сіль та перець. Заправте салат оливковою або кунжутною олією.
  6. Зверху викладіть шматочки сиру, можна ще присипати салат кунжутом або кмином. Смачного!

Фото: topkulinar.com


 
Теги:
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кухня
кулінарія
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