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Пропонуємо яскраву п’ятірку смачних страв грецької кухні

24 червня, 2024 понедiлок
18:46
рецепти грецька кухня

Грецька кухня славиться салатами. М'ясні страви грецької кухні готуються з баранини, свинини та навіть козлятини. Одна з найкорисніших для здоров'я – це грецька кухня. Рецепти грецької кухні багаті на овочі, сир і рибу, на оливкову олію - мало які страви обходяться без неї

Зміст

Мусака

Мусака – це баклажанна запіканка, яку готують у балканських країнах. Крім баклажанів до неї можуть входити інші овочі та м'ясо

Рецепт мусаки по-грецьки

Інгредієнти:

  • Фарш м'ясний (яловичий або змішаний) – 0,5 кг.
  • Сир твердий - 300 г
  • Баклажани - 3 невеликі
  • Кабачки - 2 невеликі
  • Картопля - 0,5 кг
  • Помідори – 3-4 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Морква - 2 невеликі
  • Часник - 2-3 зубчики
  • (або 1 головка молодого часнику)
  • Томатна паста – 1 ст. ложка
  • Оливкова олія (або інша рослинна)
  • Сіль
  • Перець мелений
  • Зелень петрушки та кропу

Для соусу:

  • масло вершкове - 100 г
  • Борошно - 100 г
  • Молоко – 300 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль
  • Трави середземноморські сухі

Покроковий рецепт - Мусака

  • Картоплю відварюємо в мундирі до напівготовності
  • Даємо охолонути і чистимо
  • Моркву, цибулю та часник очищаємо, подрібнюємо і пасеруємо на олії
  • Додаємо м'ясний фарш, солимо і перчимо
  • Смажимо фарш із овочами, помішуючи, до моменту поділу фаршу на дрібні шматочки
  • Додаємо томатну пасту, добре перемішуємо
  • Баклажани та кабачки можна очистити від шкірки, але якщо вони молоді та невеликі, тоді нехай більше вітамінів зберігається
  • Баклажани та кабачки ріжемо вздовж на смужки товщиною 0,5 см і обсмажуємо їх на олії
  • Щоб усунути зайвий жир, викладаємо на тарілку, застелену паперовими серветками
  • Кабачки та баклажани солимо на сковороді
  • Можна посолити потім, коли розкладатимете в деко
  • Картоплю та помідори ріжемо кружальцями
  • Готуємо соус
  • Розтоплюємо вершкове масло з борошном на сковороді
  • Додаємо молоко, перемішуємо
  • Окремо збиваємо яйця та додаємо в соус
  • Солимо і приправляємо прянощами
  • Намагаємося, щоб не було грудочок
  • Можна протерти соус через металеве сито
  • Тепер збираємо мусаку
  • Беремо лист з високими бортиками
  • Застеляємо його пергаментом - потім зручно готову мусаку діставати з листа за кінці паперу
  • Викладаємо картоплю, солимо її і перчимо
  • Сир поділяємо на 4 частини
  • На картоплю натираємо 1/4 частину сиру
  • Наступний шар – половина фаршу
  • На фарш викладаємо баклажани
  • Натираємо зверху частину сиру
  • Потім шинку
  • І знову сир.
  • Викладаємо фарш, що залишився
  • Накриваємо його кружальцями помідорів
  • Заливаємо все приготованим соусом
  • Натираємо зверху сир, що залишився
  • Ставимо лист у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин
  • Готову мусаку посипаємо зеленню, нарізаємо шматочками та подаємо.

Кефтедес - котлети по-грецьки

Інгредієнти для кофтедес:

  • Фарш м'ясний - 500 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Хліб черствий - 3-4 шматки
  • Молоко – 100 мл
  • Яблука - 100 г
  • Кабачок - 100 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Зелень петрушки – 0,5 пучка
  • Зелень кінзи - 0,5 пучка
  • Базилік - 3 гілочки
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Перець чорний мелений - 0,25 ч. ложки
  • Олія для смаження - 100-200 мл
  • Кефтедес - котлети по-грецьки

Приготування кефтедесу:

  • Хліб очистити від кірки, залити теплим молоком
  • Замочувати 20-25 хвилин
  • Очистити яблука та кабачок
  • З яблук видалити насіння
  • Натерти яблука та кабачок на великій тертці
  • Зелень дрібно нарізати
  • Цибулю очистити і дрібно порубати
  • Можна натерти цибулю на тертці
  • У миску викласти фарш
  • Додати цибулю, яблука, кабачок, зелень, розмоклий хліб
  • Перемішати
  • Вбити яйце
  • Вимісити та вибити котлетне тісто
  • Залишити його на 10-15 хвилин
  • Зліпити котлетки-кефтедеси. Особливість кефтедес в тому, що за формою та розміром вони нагадують сливу середніх розмірів
  • У сковороду налити олію шаром приблизно 1 см і нагріти 
  • Акуратно викладати кефтедес у розпечену олію
  • Смажити кефтедес спочатку 7 хвилин з одного боку.
  • А потім перевернути та смажити кефтедес ще 7 хвилин з іншого боку
  • Подавати кефтедес з овочами та картоплею.

Грецький суп з баклажанів та цукіні

Інгредієнти:

  • Баклажани великі (різані великими кубиками) – 2 шт.
  • Цукіні великі (різані великими кубиками) – 4 шт.
  • Цибуля ріпчаста (рубана) - 1 шт.
  • Часник (рубаний) - 4 зубки
  • Оливкова олія - ​​45 г
  • Бульйон овочевий - 1,2 л
  • Орегано свіжий (рубаний) - 1 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • М'ята, листя для сервірування

Для соусу:

  • Йогурт натуральний без добавок - 230 г
  • М'ята, листя (рубані) – 1 пучок
  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Часник (подрібнений через прес) - 2 зубки
  • Оцет білий винний – 1 ч. л.
  • Сіль – 2 ч. л.

Як приготувати грецький суп з баклажанами і цукіні:

  • Увімкніть духовку для попереднього розігріву до 200 градусів
  • На велике деко викласти баклажани і цукіні, перемішати
  • Додати цибулю, часник і збризкати оливковою олією, перемішати
  • Помістити деко в розігріту духовку хвилин на 35 разів, помішуючи
  • Половину печених овочів перекласти у чашу кухонного процесора, залити бульйоном, збивати до пюреподібного стану
  • Перелити це пюре в каструлю, викласти цілі овочі
  • На середньому вогні грецький суп з баклажанами та цукіні довести до кипіння, посолити, поперчити та ввести орегано
  • Приготувати соус
  • Огірок очистити від шкірки та видалити насіння
  • М'якуш порізати кубиками, скласти в друшляк, посипати сіллю
  • Залишити огірки на 30 хвилин
  • Часник змішати з оцтом, додати йогурт, перемішати
  • Огірок просушити на паперовому рушнику та додати в йогурт
  • Посолити соус на смак, додати м'яту, накрити і помістити в холодильник
  • Грецький суп з баклажанами та цукіні подавати в порційних тарілках відразу ж, прикрасивши листочками м'яти
  • В окремому посуді подати соус, щоб кожен міг сам додати його в тарілку за смаком.

Мілопітакья - грецькі пиріжки

Інгредієнти:

  • Олія, рафінована - 100 г
  • Апельсиновий сік – 100 г
  • Коньяк - 40 г
  • Цедра одного апельсина
  • Цукровий пісок – 60 г
  • Кориця – 1/2 ч. л.
  • Борошно - 400 г
  • Ванілін – 1/4 ч. л.
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Розпушувач - 1 упаковка

Для начинки:

  • Яблука кисло-солодкі - 500 г
  • Волоські горіхи - 40 г
  • Родзинки - 40 г
  • Цедра одного апельсина
  • Цукровий пісок – 100 г
  • Кориця – 1/2 ч. л.

Покроковий рецепт - Мілопітакья - грецькі пиріжки

  • З апельсинів зніміть цедру
  • Видавіть 100 г апельсинового соку
  • Родзинки замочіть у гарячій воді
  • Яблука почистіть і поріжте шматочками 3х3 см
  • Викладіть яблука в каструлю, засипте 100 г цукрового піску, поставте на плиту, доведіть до кипіння, варіть до випаровування рідини, приблизно 15-20 хвилин
  • Горіхи подрібніть у ступці.
  • У мисці змішайте сік, коньяк та олію
  • В іншій мисці змішайте борошно, сіль, цукровий пісок, розпушувач та корицю
  • Поступово начитайте вводити рідкі інгредієнти в муку
  • Також введіть половину цедри.
  • Замісити тісто
  • Приблизно на цьому етапі увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів
  • На той час яблука перетворилися на пюре
  • Додайте в них корицю, перемішайте, дайте охолонути
  • У охолоджену яблучну суміш додайте осушені родзинки, горіхи і цедру, що залишилася
  • Тісто розділіть на 3 частини, одну частину розкотіть у пласт товщиною 0,4 см, виріжте з нього склянкою кружечки
  • Кожен кружальце ще трохи розкотіть качалкою і викладіть на одну половинку приблизно 1 ч. ложку яблучно-родзинково-горіхової начинки
  • Не турбуйтеся, якщо в процесі запікання пиріжки розкриються, начинка залишиться на місці!
  • Накрийте другою половинкою кружечка, краї защепіть
  • З усього тіста, що залишилося, і начинки також зліпити пиріжки
  • Викладіть грецькі пиріжки на деко, застелений пергаментом і відправте в духовку розігріту
  • Випікайте грецькі пиріжки, приблизно 20-25 хвилин, до золотистості.

Картопля по-грецьки

Інгредієнти:

  • 5 картоплин
  • 3 часточки часнику
  • 0,5 склянки оливкової олії
  • 1 ч. ложка орегано
  • сіль
  • перець

Як приготувати запечену картоплю в духовці:

  • Картоплю почистіть та наріжте соломкою або часточками
  • У великій мисці перемішайте картоплю, олію, часник, спеції
  • Перемішайте так, щоб олія, часник та спеції покривали кожну часточку
  • Духовку розігрійте до 250 градусів
  • На лист для запікання викладіть фольгу і вже на фольгу - картоплю
  • Розігрійте духовку, готуйте 30 хвилин або поки запечена картопля в духовці не зарум'яниться.

Смачного!


 
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