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Пропонуємо яскраву п’ятірку смачних страв грецької кухні
Грецька кухня славиться салатами. М'ясні страви грецької кухні готуються з баранини, свинини та навіть козлятини. Одна з найкорисніших для здоров'я – це грецька кухня. Рецепти грецької кухні багаті на овочі, сир і рибу, на оливкову олію - мало які страви обходяться без неї
Зміст
Мусака
Мусака – це баклажанна запіканка, яку готують у балканських країнах. Крім баклажанів до неї можуть входити інші овочі та м'ясо
Інгредієнти:
- Фарш м'ясний (яловичий або змішаний) – 0,5 кг.
- Сир твердий - 300 г
- Баклажани - 3 невеликі
- Кабачки - 2 невеликі
- Картопля - 0,5 кг
- Помідори – 3-4 шт.
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Морква - 2 невеликі
- Часник - 2-3 зубчики
- (або 1 головка молодого часнику)
- Томатна паста – 1 ст. ложка
- Оливкова олія (або інша рослинна)
- Сіль
- Перець мелений
- Зелень петрушки та кропу
Для соусу:
- масло вершкове - 100 г
- Борошно - 100 г
- Молоко – 300 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль
- Трави середземноморські сухі
Покроковий рецепт - Мусака
- Картоплю відварюємо в мундирі до напівготовності
- Даємо охолонути і чистимо
- Моркву, цибулю та часник очищаємо, подрібнюємо і пасеруємо на олії
- Додаємо м'ясний фарш, солимо і перчимо
- Смажимо фарш із овочами, помішуючи, до моменту поділу фаршу на дрібні шматочки
- Додаємо томатну пасту, добре перемішуємо
- Баклажани та кабачки можна очистити від шкірки, але якщо вони молоді та невеликі, тоді нехай більше вітамінів зберігається
- Баклажани та кабачки ріжемо вздовж на смужки товщиною 0,5 см і обсмажуємо їх на олії
- Щоб усунути зайвий жир, викладаємо на тарілку, застелену паперовими серветками
- Кабачки та баклажани солимо на сковороді
- Можна посолити потім, коли розкладатимете в деко
- Картоплю та помідори ріжемо кружальцями
- Готуємо соус
- Розтоплюємо вершкове масло з борошном на сковороді
- Додаємо молоко, перемішуємо
- Окремо збиваємо яйця та додаємо в соус
- Солимо і приправляємо прянощами
- Намагаємося, щоб не було грудочок
- Можна протерти соус через металеве сито
- Тепер збираємо мусаку
- Беремо лист з високими бортиками
- Застеляємо його пергаментом - потім зручно готову мусаку діставати з листа за кінці паперу
- Викладаємо картоплю, солимо її і перчимо
- Сир поділяємо на 4 частини
- На картоплю натираємо 1/4 частину сиру
- Наступний шар – половина фаршу
- На фарш викладаємо баклажани
- Натираємо зверху частину сиру
- Потім шинку
- І знову сир.
- Викладаємо фарш, що залишився
- Накриваємо його кружальцями помідорів
- Заливаємо все приготованим соусом
- Натираємо зверху сир, що залишився
- Ставимо лист у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин
- Готову мусаку посипаємо зеленню, нарізаємо шматочками та подаємо.
Кефтедес - котлети по-грецьки
Інгредієнти для кофтедес:
- Фарш м'ясний - 500 г
- Яйце - 1 шт.
- Хліб черствий - 3-4 шматки
- Молоко – 100 мл
- Яблука - 100 г
- Кабачок - 100 г
- Цибуля - 1 шт.
- Зелень петрушки – 0,5 пучка
- Зелень кінзи - 0,5 пучка
- Базилік - 3 гілочки
- Сіль – 1 ч. ложка
- Перець чорний мелений - 0,25 ч. ложки
- Олія для смаження - 100-200 мл
- Кефтедес - котлети по-грецьки
Приготування кефтедесу:
- Хліб очистити від кірки, залити теплим молоком
- Замочувати 20-25 хвилин
- Очистити яблука та кабачок
- З яблук видалити насіння
- Натерти яблука та кабачок на великій тертці
- Зелень дрібно нарізати
- Цибулю очистити і дрібно порубати
- Можна натерти цибулю на тертці
- У миску викласти фарш
- Додати цибулю, яблука, кабачок, зелень, розмоклий хліб
- Перемішати
- Вбити яйце
- Вимісити та вибити котлетне тісто
- Залишити його на 10-15 хвилин
- Зліпити котлетки-кефтедеси. Особливість кефтедес в тому, що за формою та розміром вони нагадують сливу середніх розмірів
- У сковороду налити олію шаром приблизно 1 см і нагріти
- Акуратно викладати кефтедес у розпечену олію
- Смажити кефтедес спочатку 7 хвилин з одного боку.
- А потім перевернути та смажити кефтедес ще 7 хвилин з іншого боку
- Подавати кефтедес з овочами та картоплею.
Грецький суп з баклажанів та цукіні
Інгредієнти:
- Баклажани великі (різані великими кубиками) – 2 шт.
- Цукіні великі (різані великими кубиками) – 4 шт.
- Цибуля ріпчаста (рубана) - 1 шт.
- Часник (рубаний) - 4 зубки
- Оливкова олія - 45 г
- Бульйон овочевий - 1,2 л
- Орегано свіжий (рубаний) - 1 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- М'ята, листя для сервірування
Для соусу:
- Йогурт натуральний без добавок - 230 г
- М'ята, листя (рубані) – 1 пучок
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Часник (подрібнений через прес) - 2 зубки
- Оцет білий винний – 1 ч. л.
- Сіль – 2 ч. л.
Як приготувати грецький суп з баклажанами і цукіні:
- Увімкніть духовку для попереднього розігріву до 200 градусів
- На велике деко викласти баклажани і цукіні, перемішати
- Додати цибулю, часник і збризкати оливковою олією, перемішати
- Помістити деко в розігріту духовку хвилин на 35 разів, помішуючи
- Половину печених овочів перекласти у чашу кухонного процесора, залити бульйоном, збивати до пюреподібного стану
- Перелити це пюре в каструлю, викласти цілі овочі
- На середньому вогні грецький суп з баклажанами та цукіні довести до кипіння, посолити, поперчити та ввести орегано
- Приготувати соус
- Огірок очистити від шкірки та видалити насіння
- М'якуш порізати кубиками, скласти в друшляк, посипати сіллю
- Залишити огірки на 30 хвилин
- Часник змішати з оцтом, додати йогурт, перемішати
- Огірок просушити на паперовому рушнику та додати в йогурт
- Посолити соус на смак, додати м'яту, накрити і помістити в холодильник
- Грецький суп з баклажанами та цукіні подавати в порційних тарілках відразу ж, прикрасивши листочками м'яти
- В окремому посуді подати соус, щоб кожен міг сам додати його в тарілку за смаком.
Мілопітакья - грецькі пиріжки
Інгредієнти:
- Олія, рафінована - 100 г
- Апельсиновий сік – 100 г
- Коньяк - 40 г
- Цедра одного апельсина
- Цукровий пісок – 60 г
- Кориця – 1/2 ч. л.
- Борошно - 400 г
- Ванілін – 1/4 ч. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Розпушувач - 1 упаковка
Для начинки:
- Яблука кисло-солодкі - 500 г
- Волоські горіхи - 40 г
- Родзинки - 40 г
- Цедра одного апельсина
- Цукровий пісок – 100 г
- Кориця – 1/2 ч. л.
Покроковий рецепт - Мілопітакья - грецькі пиріжки
- З апельсинів зніміть цедру
- Видавіть 100 г апельсинового соку
- Родзинки замочіть у гарячій воді
- Яблука почистіть і поріжте шматочками 3х3 см
- Викладіть яблука в каструлю, засипте 100 г цукрового піску, поставте на плиту, доведіть до кипіння, варіть до випаровування рідини, приблизно 15-20 хвилин
- Горіхи подрібніть у ступці.
- У мисці змішайте сік, коньяк та олію
- В іншій мисці змішайте борошно, сіль, цукровий пісок, розпушувач та корицю
- Поступово начитайте вводити рідкі інгредієнти в муку
- Також введіть половину цедри.
- Замісити тісто
- Приблизно на цьому етапі увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів
- На той час яблука перетворилися на пюре
- Додайте в них корицю, перемішайте, дайте охолонути
- У охолоджену яблучну суміш додайте осушені родзинки, горіхи і цедру, що залишилася
- Тісто розділіть на 3 частини, одну частину розкотіть у пласт товщиною 0,4 см, виріжте з нього склянкою кружечки
- Кожен кружальце ще трохи розкотіть качалкою і викладіть на одну половинку приблизно 1 ч. ложку яблучно-родзинково-горіхової начинки
- Не турбуйтеся, якщо в процесі запікання пиріжки розкриються, начинка залишиться на місці!
- Накрийте другою половинкою кружечка, краї защепіть
- З усього тіста, що залишилося, і начинки також зліпити пиріжки
- Викладіть грецькі пиріжки на деко, застелений пергаментом і відправте в духовку розігріту
- Випікайте грецькі пиріжки, приблизно 20-25 хвилин, до золотистості.
Картопля по-грецьки
Інгредієнти:
- 5 картоплин
- 3 часточки часнику
- 0,5 склянки оливкової олії
- 1 ч. ложка орегано
- сіль
- перець
Як приготувати запечену картоплю в духовці:
- Картоплю почистіть та наріжте соломкою або часточками
- У великій мисці перемішайте картоплю, олію, часник, спеції
- Перемішайте так, щоб олія, часник та спеції покривали кожну часточку
- Духовку розігрійте до 250 градусів
- На лист для запікання викладіть фольгу і вже на фольгу - картоплю
- Розігрійте духовку, готуйте 30 хвилин або поки запечена картопля в духовці не зарум'яниться.
Смачного!
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