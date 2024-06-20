Верещака: рецепт традиційної української страви із насиченим смаком

Верещака — це традиційна українська страва, яка зберегла свою автентичність та популярність до сьогодні. Вона є частиною кулінарної спадщини та поєднує в собі ніжне м'ясо свинини, тушковане в ароматному соусі, часто на основі бурякового або хлібного квасу, подекуди сметани. Ця страва ідеально підходить для сімейних обідів або святкової вечері, надаючи атмосфері домашнього затишку.

Спочатку верещаку готували на основі бурякового квасу, який був популярним напоєм та інгредієнтом у багатьох стравах. Згодом, із розвитком кулінарних технік та впливом інших культур, рецептура верещаки збагачувалася і змінювалася. Сьогодні частіше використовують звичайний хлібний квас, адже його легко знайти в будь-якому магазині.

Найчастіше використовуються свинячі реберця, але можна брати й інші частини свинини. Готову верещаку подають гарячою з гарніром або овочевим салатом.

Українська страва - верещака

Інгредієнти:

свинячі ребра – 800 г

квас хлібний (несолодкий) – 800 мл

цибуля ріпчаста - 300г

часник – 15 г

хліб житній – 100 г

олія соняшникова – 20 мл

сіль – 5 г

перець чорний мелений – дрібка

борошно пшеничне - 10 г

масло вершкове – 10 г

асорті насіння (соняшникове, гарбузове, льон, кунжут білий, кунжут чорний) - 10 г

лавровий лист – 2 шт.

спеції (паприка мелена, паприка шматочками, гірчиця зернова, сушені трави) - 10 г

Верещака – рецепт приготування покроково:

Спочатку варто зачистити ребра від зайвих плівок або сколів від кісточок, потім їх потрібно промити та нарізати по 1-2 сегменти. Цибулю очистіть від лушпиння та наріжте її півкільцями, а часник – дрібно. Добре розігрійте сковороду з олією та починайте смажити ребра з усіх боків до утворення золотистої скоринки (їх не потрібно смажити до готовності). Перекладіть підсмажені ребра на деко для випікання та додайте сіль. На сковороді від м'яса залишився жир, його не потрібно виливати. Підсмажуємо на ньому до золотистої скоринки цибулю, потім додайте часник та готуйте ще приблизно хвилину. Перекладіть та розподіліть цибулю з часником на м'ясо. Із хліба зріжте скоринку так, щоб залишився лише м'якуш. Скоринку потрібно перекласти до дека із м'ясом (це дасть додатковий аромат страві), а м'якуш розламайте руками в крихту. До дека з ребрами додайте ще трохи солі, спеції, перець чорний мелений, лаврові литочки та заливаємо страву квасом. Накрийте деко алюмінієвою фольгою та відправляйте у розігріту до 180°C духову шафу на одну годину або півтори. Перевіряйте самостійно готовність реберець, вони мають добре протушкуватись та стати м'якими. Коли м'ясо буде готове, виймайте його з духовки. На інше деко викладіть рівномірно крихту з хліба та випікайте протягом 10-15 хвилини при 180°C. Коли просушений хліб буде готовий, теж виймайте його з духовки. Одразу перекладіть в посудину та додайте ще асорті насіння, все перемішайте. Готові ребра викладіть в будь-яку посудину, а квас, що залишився після випікання, процідіть через сито. Далі потрібно приготувати соус. На сухій сковороді прогрійте борошно, постійно помішуючи. Потім додайте вершкове масло та все разом просмажте ще приблизно 1-2 хвилини. Додайте проціджений квас та заваріть на невеликому вогні соус. На посуд для подачі викладіть ребра, зверху полийте їх гарячим соусом та присипте крихтою із хліба та насіння або зеленню. Смачного!

Фото: ukr.cool