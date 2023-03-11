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Рефлексії на події війни: у музеї Ханенків відкрили виставку робіт

11 березня, 2023 субота
16:43
Культура У музеї Ханенків відкрили виставку робіт

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві презентували виставку "Тим часом в домі Ханенків", яка триватиме з 11 березня по 30 квітня

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, "усі музейні зали майже рік стояли пустими, щоб убезпечити експонати після повномасштабного вторгнення в Україну".

"Проєкти кожного з митців, представлених на виставці, є рефлексіями на події цієї війни, на їхній зв’язок із попередніми війнами, на долі музеїв під час повномасштабного вторгнення, а також на історію Музею Ханенків, пов’язану з історією всього міста, всієї країни та історією світового мистецтва в цілому”, - зазначила вона.

 

Окрім цього, вона також нагадала, що "Музей Ханенків – це одна з потужних культурних інституцій столиці, що відома серйозними колекціями західного та східного мистецтва. В умовах воєнного стану вони не можуть бути презентовані відвідувачам. Більш того, цей заклад зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетного обстрілу 10 жовтня минулого року і наразі готується до реставраційних робіт. Тим не менш, музей продовжує свою роботу і навіть експериментує з новими формами взаємодії художників та спраглих до мистецтва глядачів".

Старостенко подякувала "усім, хто підтримує інтерес до культури у такий непростий час".

Також відомо, що проєкт підтримала громадська організація "Музей сучасного мистецтва" у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation щодо підтримки української культури в умовах війни через втілення значущих кураторських проєктів. 

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  • 13 лютого стало відомо, що дебютна повнометражна стрічка Максима Наконечного "Бачення метелика" вийде в український кінотеатрах 6 квітня.
  • Раніше повідомлялося, що в Україні завершили роботу над документальним проєктом про участь військовослужбовців ГУР МОУ в авіапрориві на Азовсталі, битві за острів Зміїний та контрнаступі на Харківщині.  
  • У четвер 9 березня відбулася прем'єра першого із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі"
Суспільство
Київщина
війна з Росією
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