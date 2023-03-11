Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, "усі музейні зали майже рік стояли пустими, щоб убезпечити експонати після повномасштабного вторгнення в Україну".

"Проєкти кожного з митців, представлених на виставці, є рефлексіями на події цієї війни, на їхній зв’язок із попередніми війнами, на долі музеїв під час повномасштабного вторгнення, а також на історію Музею Ханенків, пов’язану з історією всього міста, всієї країни та історією світового мистецтва в цілому”, - зазначила вона.

Окрім цього, вона також нагадала, що "Музей Ханенків – це одна з потужних культурних інституцій столиці, що відома серйозними колекціями західного та східного мистецтва. В умовах воєнного стану вони не можуть бути презентовані відвідувачам. Більш того, цей заклад зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетного обстрілу 10 жовтня минулого року і наразі готується до реставраційних робіт. Тим не менш, музей продовжує свою роботу і навіть експериментує з новими формами взаємодії художників та спраглих до мистецтва глядачів".

Старостенко подякувала "усім, хто підтримує інтерес до культури у такий непростий час".

Також відомо, що проєкт підтримала громадська організація "Музей сучасного мистецтва" у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation щодо підтримки української культури в умовах війни через втілення значущих кураторських проєктів.