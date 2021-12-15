Ремонт Південного мосту в Києві: поліція викрила комунальників на розкраданні бюджетних коштів
Поліція Києва розкрила схему присвоєння бюджетних коштів, учасики якої за допомогою приватних підприємств привласнили гроші, які виділили на ремонт Південного мосту
Про це повідомляє пресслужба МВС.
За даними слідства, схему вигадали посадові особи комунального підприємства Києва та приватного підприємства. Вони вносили неправдиві відомості до звітної документації щодо обсягів виконаних підрядних робіт на Південному мосту Києва та вартості будівельних матеріалів.
На ремонт мосту виділили 148 млн грн, щоб провести капітальний ремонт деформаційних швів мостового переходу. Поліцейські встановлять суму збитків після експертизи.
Причетним до справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
- Нагадаємо, 13 грудня НАБУ та САП викрили дев’ятьох осіб на розкраданні коштів державних хлібозаготівельних держпідприємств, які організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній для заволодіння 157 млн грн.
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