Реставрація Гостиного двору розпочнеться 31 грудня, - Мінкульт

Про це він написав у Telegram.



"Обрано виконавця протиаварійних робіт в Гостиному дворі. За переговорною процедурою Національний заповідник "Софія Київська", що є балансоутримувачем будівлі, визначив підрядником ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд". Вже завтра, 31 грудня, роботи буде розпочато", - зазначив Ткаченко.



Він відмітив, що загальна вартість робіт складає 33 млн 203 881 тис. грн. Серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт: чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів; облаштування покриття парапету, перил; розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття; накриття армованою плівкою від потрапляння вологи стін, перекриттів в місцях демонтованих конструкцій та інші.



Ткаченко зазначив, що наразі створили лендінг, присвячений Гостиному двору, який допоможе слідкувати за новинами.



"До речі, вже цього тижня відбулось перша установча зустріч робочої групи при МКІП, яка опікуватиметься питанням відновлення Гостиного двору", - додав міністр.



Довідка: Гостиний двір - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках. За часів експрезидента Віктора Януковича його планували перебудувати під торговельно-офісний центр. У лютому 2018 року суд повернув будівлю Гостиного двору державі в управління Фонду держмайна України. 19 травня 2021 року Гостиному двору надали статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Потім будівлю передали в управління МКІП.



Нагадаємо, 17 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало проєкт з відновлення історичної пам'ятки Києва Гостинний двір.