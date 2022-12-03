Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Реституція: соломинка на спині верблюда
OPINION

Реституція: соломинка на спині верблюда

Олеся Ісаюк
3 грудня, 2022 субота
16:09
Погляд Олеся Ісаюк

Ця війна є спробою Москви відновити ту реальність, що дозволяла росіянам вивозити і депортувати, а для нас і центральноєвропейських держав, які зараз нам допомагають, – це війна за збереження відвойованого і за доведення до кінця руйнації Москви.

Після визволення українського Півдня, а відтак, закономірно, і Криму, постане питання: що далі? У конкретнішому вимірі йдеться, зокрема, про доволі "шкурну" проблему реституції. Перші ознаки цього вже видно тим, хто вміє дивитися, свідченням чого є стаття професорки Людмили Козловської "Війна. Земля. Крим", опублікована на початку листопада, чи міркування на цю тему, висловлені минулими днями представницею президента в АРК Тамілою Ташевою, яка заявила про перспективу видворення російських громадян, котрі прибули на півострів після 2014 року і мешкають там із порушенням процедур і дозвільних норм

І отут-то і відкриється брама в пекло. Адже реституція – це про майно, а отже, "квартирный вопрос". А отже, "битва за землю". Свідчень гостроти питання аж занадто – мабуть, кожне місто має свої щасливі й не дуже історії відстоювання історичних споруд, яким не пощастило опинитися в тих районах, де прагнуть жити всі. І бажано "по-модньому". А в Криму ще й море – тут, гадаю, добрим буде порівняльний приклад Одеси. На цьому перелік тимчасово замкнемо, позаяк сама тема належить до спеціалізованих сфер, а що найголовніше – не вона визначає затятість учасників дискусій.

А визначає її той простий факт, що більшість українців самі є нащадками виселених. Виселених, вивезених, розкуркулених, депортованих. Впімнутися за своє їм поки що перешкоджає посттоталітарний страх, іноді дуже конкретний, адже йдеться про неминучий конфлікт із нинішніми посідачами майна, або ж перспектива довголітньої судової тяганини з державою, – і всі усвідомлюють, що коли маховик бодай видачі компенсацій увімкнеться на повну, держава, імовірно, зробить все, щоб його загальмувати, просто, щоб не втонути у позовах.

Крім того, процес реституції в одній країні неминуче запустить подібний механізм у сусідніх. Неминуче з’являться нащадки вивезених у 1944–1946 році поляків із Західної України, депортованих у 1930-тих роках тих самих поляків – тільки з Вінниччини, німців з Таврії та ще низки менших народів і спільнот. Якщо до реституції приєднається Польща, – а чого б і не приєднатися, то питання вивезених поляків змусить згадати, що вивезення було обопільним, бо водночас вивозили до УРСР українців із Закерзоння, а також постане питання вивезених німців, отож неминуче включення і Чехії та Словаччини. В підсумку ми можемо отримати ефект, коли маленький камінчик зрушить цілу гігантську лавину.

Реституція чи компенсація у якійсь формі конче необхідна, бодай для відновлення справедливості та відчуття того, що зусилля конкретної людини мають результат, передбачуваний і справедливий.

А тим часом реституція чи компенсація у якійсь формі конче необхідна. Бодай для відновлення справедливості й, беручи глибше, надання сенсу подіям. Для відновлення відчуття того, що зусилля конкретної людини мають результат, передбачуваний і справедливий, що раніше чи пізніше все стає "на круги своя". А ще, враховуючи, що зараз ми за підтримки союзників воюємо саме проти тих, хто вивозив, виселяв, депортував – це важлива складова перемоги над Росією і подолання психологічних наслідків московського панування.

І тут я, як нащадок вивезених і депортованих з обох сторін, маю дещо сказати. Родичів моєї мами виселили узимку 1945 року з Любачівщини на Закерзонні. Моєму покійному дідові було тоді 12 років. Рідних мого батька виселили на Сибір у 1945 році, вони повернулися звідти через десять років. Родина бабці не була виселена, але, наприклад, рідну сестру прабабці Катерину вивезли на Сибір у 1940 з чоловіком і дев’ятьма дітьми. Не повернувся ніхто...

Я дивилася фільм "Хайтарма" один-єдиний раз. І не впевнена, що колись подивлюся ще раз. Причина проста – остання частина з виселенням. Без надії повернутися. Перший і єдиний перегляд закінчився для мене сльозами просто в залі, і тільки публічність місця втримала від істерики.

До слова, про факт депортації кримських татар я дізналася водночас із фактом вивезення моєї рідні ще дошкільням. Мені довелося вислухати безліч історій моїх ровесників, базованих на спогадах їхніх дідусів і бабусь, та почути чимало коментарів у стилі – он оцей будинок належав тим і отим, а відтак звучало знайоме прізвище.

Заплатити за беззаконня і грабунок має винуватець – Москва.

Якщо хтось подумав, що висновком із усього написаного вище буде заклик іти за компенсаціями до Києва чи Варшави, то він глибоко помиляється. Бо заплатити має Москва. Адже навіть у Центральній Європі масові виселення відбувалися не правовими спадкоємцями довоєнних урядів, а колаборуючими з Москвою режимами-сателітами. Договір про "обмін населенням" між УРСР і ПНР підписували – з одного боку, "товариші", котрі втопили в крові незалежну УНР, а з іншого – аж ніяк не Делегатура Уряду, а комуністичний Польський комітет національного визволення. І це теж була гібридна війна із закладанням чергової міни між українцями та поляками!

Справжніми правонаступниками та представниками суверенних держав були уряд УНР в екзилі, уряд Речі Посполитої Польської в екзилі, екзильні уряди балтійських країн... І підпільні рухи, у тому числі збройні, які виконували роль і функцію Збройних Сил відповідних незалежних держав, що визнано цими державами після падіння СРСР – Польщею, Литвою, Латвією, а тепер, хоч і з запізненням на чверть століття, Україною.

Саме комуністичні, підтримувані Москвою, а не народами відповідних країн, уряди проводили виселення німців з Польщі, застосовуючи принцип колективної відповідальності, саме комуністичний уряд СРСР ще до Другої Світової та в ході її депортував групи поляків, німців, греків, кримських татар, чеченців, кабардино-балкарців та інших. Масові вивезення за таку страшну "провину", як боротьба за свободу своєї країни, припали тоді на долю не тільки України, а й країн Балтії, Кавказу тощо.

Висновок – Москва має заплатити. Правду кажучи, не факт, що я б категорично заперечувала навіть проти такого чогось, як люстрація тих, чиї предки прибули звідти в 1930-1940-их, а якщо "прислані" належали до силовиків, партійних працівників і тому подібних груп, вчинити з їхніми нащадками те ж саме, що вчинили їхні предки з предками українців, поляків, киримли, білорусів, чехів, німців та інших. Загалом – дивитися по ситуації. Тим більше ідея не нова – підпільники чинили подібно, караючи на горло енкаведистів та партійних і розслідуючи справи всіх інших – звісно, за можливістю.

СРСР та Росія уже вчинили стільки злочинів, що є абсолютно законною ціллю месників.

Так, це поза правом. Але річ у тому, що СРСР та Росія, як його спадкоємиця, уже вчинили стільки злочинів, що, кажучи старою мовою, вона "вийнята з-під прав". Тобто є абсолютно законною ціллю месників. Навіть не суду, не права, а месників. Судовий процес у такому випадку потрібен не їм, а нам – щоб не опуститися до їхнього рівня. Це запобіжник для нас, а не право для них.

І, зрештою, це логічно, адже сама ця війна є спробою Москви відновити ту реальність, що дозволяла росіянам вивозити і депортувати, гнати підлеглі народи на свої завойовницькі війни. А для нас – і для центральноєвропейських держав, які зараз нам допомагають, – це війна за збереження відвойованого і за доведення до кінця руйнації Москви. І Москва це розуміє – доказом чого є погрози пані Ташевій після заяви про видворення з українського Криму росіян, нелегально прибулих туди після 2014 року.

Спеціально для Еспресо.

Про авторкуОлеся Ісаюк – історик, докторка гуманітарних наук, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького", дослідниця нацистських і совєтських репресій у XX столітті.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Росія
геноцид
війна з Росією
геноцид українців
Читайте також:
2 грудня, 2022 п'ятниця
У Кремлі відреагували на умову Байдена для початку переговорів із США: з України окупанти йти не збираються
Путін
3 грудня, 2022 субота
У ISW з'ясували, яких поступок вимагає РФ для початку мирних переговорів
2 грудня, 2022 п'ятниця
Невдовзі українські війська почнуть рух, щоб перетнути суходільний коридор росіян до Криму та вийти на узбережжя Азовського моря, - військовий експерт Світан
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
3 грудня
17:13
На фото Михайло Подоляк
Окупантам слід забути про Бахмут й готуватися до Ялтинського трибуналу, - Подоляк
17:07
Михайло Фрідман
У Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ
17:05
Ексклюзив
Володимир Макей Олександр Лукашенко
Росія була зацікавлена в тому, щоб Макей жодним чином не впливав на Лукашенка, - ексрадник Назарбаєва
16:57
Ексклюзив
Юлія Паєвська ("Тайра")
Росіяни тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом, - парамедик Тайра
16:35
водопостачання
Якщо припинеться водопостачання, столичні бювети працюватимуть від генераторів, - Кличко
16:28
Ексклюзив
Валерій Чалий
Китай досі займає позицію, яка діє на користь Росії, - дипломат Чалий
16:28
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"РФ убила в Лукашенка те, чим він найбільше лякав": Піонтковський про смерть голови МЗС Білорусі Макея
16:25
Обшуки в УПЦ МП
У митрополита Московського патріархату з Чернівців знайшли дитяче порно власного виробництва, - ЗМІ
16:06
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
15:50
сніг зима погода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
15:49
іменутет
Імунітет до ковіду мають 90% населення світу
15:27
Світло
На Черкащині відбудеться зміна відключення у двох чергах жовтого графіка
15:27
Путін
WSJ назвав ім'я особи з оточення Путіна, яка переконала його напасти на Україну
15:09
Panzerhaubitze 2000
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000
14:50
росія мобілізація орки окупанти
"Заснув і не прокинувся": нова причина повернення мобілізованих росіян у цинку
14:35
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох літер, які дісталися росіянам від Херсона
14:30
Ексклюзив
Північний потік газ
Центральна Азія намагається обійти територію Росії в постачанні енергоресурсів, - ексрадник Назарбаєва
14:26
електробус
Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток електрозарядної інфраструктури
14:09
OPINION
Сергій Марченко
Пункти незламності "крінжово" розпіарені
13:58
Сергій Наєв
Триває накопичення ворогом сил: Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю
13:51
Володимир Путін
Путін може використовувати переговори для переозброєння, - МЗС Британії
13:47
Ексклюзив
кінотеатр
Ми вимушені боротися за існування кіно, не хотілось би цим займатися під час війни, - режисерка Цілик
13:40
Ексклюзив
Путін
Путін і Симоньян посилають на смерть своє населення, аби не потрапити до Гаазького суду, - Піонтковський
13:34
Ізюм
У визволеному Ізюмі з'явилися вулиці Бандери, Петлюри, Дудаєва та Аляски
13:17
На Миколаївщині переглянуть графіки споживання електрики: відключення триватимуть 4 години
12:53
КМДА
ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА
12:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
В умовах інформаційного часу є великий шанс збудувати сильну демократичну Україну, - Княжицький
12:47
Сковорода
Чому росіяни присвоюють Сковороду і чому в них нічого не вийде
12:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав фото з Київсько-Печерської лаври на наступний день після запровадження санкцій проти УПЦ МП
12:10
окупанти орки
Війська РФ проводять зачистку на Донеччині: в Нікольському районі перевіряють місцеве населення
12:02
OPINION
Галина Пагутяк, українська письменниця
Третє грудня і перевернутий світ
11:40
Обстріл Херсон
Обстріли Херсонщини: окупанти 28 разів поцілили по області
11:18
на фото: колаборанти
СБУ викрила п'ятьох організаторів псевдореферендуму на Луганщині
11:12
доллар, валюта
Курс валют на 3 грудня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:39
Ексклюзив
Михайло Басараб
Усі справжні російські опозиціонери виїхали на Захід або були вбиті, - політолог Басараб
10:35
Бахмутський індустріальний коледж
Британська розвідка пояснила, чому РФ зосередилася на захопленні Бахмута
10:35
Оновлено
Фото з місця вибуху в Одесі
Деталі щодо вибуху в Одесі: здетонували "сувеніри" волонтера з Миколаївської області
10:30
Харківщина
Харків зазнав збитків на $9 млрд через російську збройну агресію
10:03
OPINION
Ольга Лень
Російські пропагандисти марять наступом
09:57
Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, ЧС-2022, збірна Польщі, збірна Аргентини
Аргентина - Австралія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV