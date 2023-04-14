Рік, як ЗСУ потопили флагман російського флоту "Москва"



Історія з затопленням крейсера "Москва" показує можливості ЗСУ використовувати всі шанси й домагатися стовідсоткового результату. Це було унікальним шансом і це призвело до історичної події, коли РФ втратила "Москву". Комплекси ППО не були приведені до бойового стану, а Україна скористалась можливістю. Було дві ракети, але за розрахунками треба було 4 чи 6 ракет, аби потопити такий крейсер. Ми побачили результат, який запам’ятає весь світ, що у нас є зброя, яка знищує такі російські кораблі.

Кожен квартал Бахмута — це тупик для росіян

Вся лінія фронту є важкою. Всі чотири напрямки — Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський залишаються стабільно складними. Сьогодні поновились бої в зоні Вугледару. Перекидання резервів з Авдіївки на Бахмут — це лише частина військ. Було ще повідомлення британського інституту RUSI, що частина військ перекидається зі Сватівського напрямку на Бахмут. Танк Т-90 М "Прорив" діє в місті саме звідти. Ворог використовує всі можливості, аби забезпечити просування в Бахмуті, насамперед у центральній частині міста, де діють вагнерівці та на флангах, де діють "елітні" регулярні підрозділи. "Елітність" завершилась ще на початку війни, коли значна кількість десантних військ була знищена. Десантні підрозділи намагаються утримати фланги. Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що окрім вагнерівців з’являються нові ПВК, які будуть перекидатися в зону Бахмута. Таке враження, що фронтальний штурм у місті хочуть забезпечувати через приватні військові компанії. Напевно, намагаючись зберегти життя десантників.

У NYT була стаття, де командир 93-ої бригади, яка тримає Бахмут, казав, що вони утримують противника, готують район до контрнаступу і воюють за кожну будівлю. Зараз ділянка Бахмута — там залишилось близько 20 кварталів, які контролюють Сили оборони. Кожен з них є тупиком для армії РФ. Командувач бригади натякав, що потрібно більше боєприпасів для артилерії, танків, гранатометів. Питання боєприпасів в місті стоїть достатньо гостро. Там сьогодні знову дощі, артилерія через це працює менше, бо не літають коптери та проблеми з наведенням.

В міських боях росіяни намагаються використовувати весь доступний арсенал озброєнь. Танки Т-90, яких знищили уже 15 штук. Це найновіші танки в Росії. Вони перетягують вогнеметні системи "Солнцепек", інженерні боєприпаси, працює артилерія. Все, що може забезпечити руйнування будинків, де тримається наша оборона — росіяни використовують.

Щодо танків яка тактика? Він проламує пострілом стінку, заходить штурмова група і намагається увійти в будинок. Ми бачили, коли росіяни втягуються в будинки, які ЗСУ замінували та відбувається підрив. У багатьох російських пабліках іде істеричне ниття. Генерал Громов сказав, що впродовж двох тижнів з кінця березня на напрямку Бахмуту загинуло понад 4 тис. вагнерівців і штатних російських військових. Цей показник вказує на те, що ми намагаємось знищити максимальну кількість росіян. Це не просте завдання — нам потрібно утримувати й фланги, і унеможливити просування росіян до центральної частини міста.

Кліщі довкола Бахмута розм’якшуються. Фланги ЗСУ утримують достатньо стабільно, були навіть контрнаступи в районі Іванівського, був певний успіх. Спроби ворога діяти з Богданівки, Оріхово-Василівки або спроби вийти на Іванівське — тут якісних змін для росіян не відбувається. У центральній частині міста є дві лінії оборони — річка Бахмутка, де ворог перейшов і залізнична колія, де є дві важливі точки. Це вокзал і елеватор. Позавчора була заява про захоплення росіянами вокзалу, сьогодні було сказано, що ми його відбили. Бої йдуть вздовж колії й не зрозуміло, що відбувається зараз. Колія є гарним рубежем оборони. Там сконцентровано багато сил з обох сторін. Зараз точно сказати, що відбувається у Бахмуті важко. Десь ⅔, навіть більше, контролює РФ, але кожен будинок стає основою для нашого спротиву та знищення противника.

Кожну ділянку фронту потрібно розглядати через призму контрнаступу ЗСУ

В Авдіївці ворог намагається реалізувати таку ж методику, як в Бахмуті. Є населений пункт Орлівка вище міста через яке йде траспортне сполучення. РФ намагається рухатись від Водяного на Сєвєрне, а потім на Орлівку. Так само інший напрямок - це Новобахмутівка, Степове і Бердичі, щоб замкнути лінію оточення з півночі. Якісних змін там так само немає. Ворог використовує всі методи вогневого впливу на Авдіївку і він намагається забезпечити просування в напрямку міста, аби вийти на кращі рубежі оборони в очікуванні нашого контрнаступу. Авдіївку, Маріїнку та лінія каналу за Бахмутом - це те, що РФ хоче зайняти до початку контрнаступу. Вони хочуть на лінію оборони, які дозволять протидіяти найбільш ефективно. Кожну ділянку фронту потрібно розглядати через призму наших контрнаступальних дій.

РФ може далі тиснути, щоб Україна відкладала контрнаступ

Лінія фронту - 800 км. І є всього 4 напрямки, де ідуть ефективні бойові дії. Таке враження, що ворог намагається далі підживлювати джерела протистояння, аби вийти на момент, щоб ми почали використовувати сили для контрнаступу, щоб стримувати наступ РФ. Він зараз вичерпується. Громов сказав, що ворог буде накопичувати сили і далі продовжувати бойові дії впродовж весняно-літньої кампанії. Росіяни можуть далі забезпечувати тиск, аби ми почали відкладати далі контрнаступ. І знайти цей баланс - це серйозний виклик для Генштабу - знайти слабкі місця росіян в умовах під час оборонних боїв і перейти в наступ.

Всі сили противника з одного боку кинуті на балансування, утримання лінії фронту і проведення наступальних дій, які ми стримуємо. А з другого боку - це створення інженерних споруд, які треба долати. А коли ти долаєш, ти перебуваєш під вогнем противника - це створює загрозу життя. Це те, що вимагає від Генштабу розробити таку наступальну операцію, щоб ворог не здогадався, де і коли буде наступ і якими силами.

Новий "Рамштайн", Луганщина та підготовка росіян у Криму та в Запорізькій області

Найбільші сили РФ сконцентровані по лінії Сватове-Кремінна. Бої тривають у лісах в районі Серебрянського та Білогорівки. Ворог давно має завдання відштовхнути наші війська до річки Жеребець і створити умови для витіснення далі - до річки Оскіл. В Росії є населений пункт під кордоном - Уразово. Він перетворений в хаб, де багато техніки. Також є український Старобільськ - теж хаб для росіян, який є другою лінією оборони за лінією Сватове-Кремінна.

У Запорізькій області загальна лінія окопів перевищує 130 км. Є перша лінія оборони з мінними полями. Потім "зуби дракона" і знову міни - згодом лінія піхоти і протитанкові рови. Через 10 км починається схожа лінія. Вони вздовж і впоперек фронту так роблять. З точки зору фортифікаційних споруд - ефективність залежить від кількості військ. Якщо там є техніка, артилерія і особовий склад - це створює суттєві проблеми і це має враховувати Генштаб. Танки Т-54, Т-55 дійсно перекидаються на Запорізький напрямок і думаю, будуть використовуватися для укріплення цих споруд.

Окрім Запоріжжя, також укріплюються кримські перешийки. В районі узбережжя немає сенсу створювати укріплення.Трикутник Арм’янськ - Красноперекопськ - Медведівка. Там створюють значні фортифікаційні споруди. Там також є хаб з значною кількістю військової техніки. У Медведівці створюється значний запас військової техніки, яка зберігається і нікому не передається.

На "Рамштайні" знову постане питання про боєприпаси, темпи постачання важкої бронетехніки і у повітрі буде висіти питання про F-15\F-16.