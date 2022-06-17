РФ готова атакувати Україну з Чорного моря: з чого, станом на 17 червня, складається ворожий флот

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У готовності до нанесення ракетних ударів в північно-західній частині Чорного моря залишаються 1 підводний човен, 2 ракетних кораблі, 3 великих десантних кораблів", - йдеться у звіті.

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17 червня у "Півдні" повідомили, що Херсонська область через російських окупантів страждає від постійних бойових дій, у низці населених пунктів - розтрощена інфраструктура та житлові будинки.

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