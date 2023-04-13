Такий прогноз дали демографи з Вищої школи економіки РФ, пише РБК.

Без багатомільйонного приросту шляхом залучення мігрантів населення Росії до кінця століття може скоротитися до 68 млн осіб – за найнегативнішого сценарію народжуваності та тривалості життя.

На практиці забезпечити приїзд сотень тисяч мігрантів щороку неможливо, а відтак населення країни з великою ймовірністю скорочуватиметься.

За підсумками 2022 року чисельність населення РФ вже скоротилася на 566 тисяч осіб.