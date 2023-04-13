РФ має залучати до 1 млн мігрантів на рік, щоб зберегти чисельність населення на поточному рівні, - демографи
У найближчі 80 років Росія має залучати від 390 тис. до 1,1 млн мігрантів щорічно, щоб просто зберегти чисельність населення на рівні 146 млн осіб, як зараз
Такий прогноз дали демографи з Вищої школи економіки РФ, пише РБК.
Без багатомільйонного приросту шляхом залучення мігрантів населення Росії до кінця століття може скоротитися до 68 млн осіб – за найнегативнішого сценарію народжуваності та тривалості життя.
На практиці забезпечити приїзд сотень тисяч мігрантів щороку неможливо, а відтак населення країни з великою ймовірністю скорочуватиметься.
За підсумками 2022 року чисельність населення РФ вже скоротилася на 566 тисяч осіб.
- Нагадаємо, згідно з даними Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 180,5 тис. військових.
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