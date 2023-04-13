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РФ має залучати до 1 млн мігрантів на рік, щоб зберегти чисельність населення на поточному рівні, - демографи

13 квітня, 2023 четвер
20:58
війна з Росією Росія

У найближчі 80 років Росія має залучати від 390 тис. до 1,1 млн мігрантів щорічно, щоб просто зберегти чисельність населення на рівні 146 млн осіб, як зараз

Такий прогноз дали демографи з Вищої школи економіки РФ, пише РБК.

Без багатомільйонного приросту шляхом залучення мігрантів населення Росії до кінця століття може скоротитися до 68 млн осіб – за найнегативнішого сценарію народжуваності та тривалості життя.

На практиці забезпечити приїзд сотень тисяч мігрантів щороку неможливо, а відтак населення країни з великою ймовірністю скорочуватиметься.

За підсумками 2022 року чисельність населення РФ вже скоротилася на 566 тисяч осіб.

  • Нагадаємо, згідно з даними Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 180,5 тис. військових.

Росія
втрати окупантів
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