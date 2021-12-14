РФ поширює фейк про українське посольство, аби приховати власний скандал з контрабандою кокаїну, - МЗС
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Російська Федерація поширює фейки про українське посольство в Лівані, щоб приховати свою справу про контрабанду 400 кг кокаїну з посольства РФ в Аргентині
Про це він написав на своїй сторінці у facebok.
"МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого - створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині", - зауважив речник МЗС України.
Він зазначив, що 13 грудня у ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів по цій справі. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
Ніколенко нагадав, що справа стосується спроби у 2018 році вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на €35 млн.
"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - додав він.
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