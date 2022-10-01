РФ вимушена відправити на війну курсантів військових училищ через брак кадрів, - Генштаб ЗСУ
Окупанти вимушені передчасно відправити на війну проти України курсантів військових училищ через нестачу кадрів, передусім офіцерських
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У Тюменському військовому училищі достроково проведуть випуск курсантів, а випускників планують відправити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектує мобілізаційний резерв. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища скеровують для підготовки полків мобілізаційного резерву, яка відбувається на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули й інших міст.
Для цих підрозділів заходи підготовки та злагодження планують проводити менш ніж місяць, а потім курсантів збираються відправити на війну проти України.
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