РФ втратила близько 16100 військових, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 гелікоптерів і 115 літаків, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 25 березня окупанти втратили близько 16100 військових, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 вертольотів, 115 літаків і 90 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України втрати російських окупантів склали:
- особового складу - близько 16100 осіб;
- танків - 561 од;
- бойових броньованих машин - 1625 од;
- артилерійських систем - 291 од;
- РСЗВ - 90 од;
- засоби ППО - 49 од;
- літаків - 115 од;
- гелікоптерів - 125 од;
- автомобільної техніки - 1089 од;
- кораблів /катерів - 5 од;
- цистерн із ПММ - 72 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53 од;
- спеціальної техніки - 18 од.
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