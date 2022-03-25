РФ втратила близько 16100 військових, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артилерії, 125 гелікоптерів і 115 літаків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України втрати російських окупантів склали:

особового складу - близько 16100 осіб;

танків - 561 од;

бойових броньованих машин - 1625 од;

артилерійських систем - 291 од;

РСЗВ - 90 од;

засоби ППО - 49 од;

літаків - 115 од;

гелікоптерів - 125 од;

автомобільної техніки - 1089 од;

кораблів /катерів - 5 од;

цистерн із ПММ - 72 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53 од;

спеціальної техніки - 18 од.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb