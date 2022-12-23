РФ втратила потужність в артилерії, танках і виснажує українських захисників піхотою, - військовий Лисенко
На Донеччині окупанти намагаються виснажувати ЗСУ піхотою. Українські військові відбивають по 10 - 15 атак на добу
Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко в етері Еспресо.
"Ситуація стабільно важка, але вона контрольована. Ворог втратив свою потужність в артилерії, танках, БТР. Здебільшого вони дошкуляють нам, прямо виснажуючи нас піхотою. Це 10-15 атак на добу, які ми відбиваємо", - наголосив він.
За словами бійця батальйону "Свобода", це виснажує, адже доводиться концентрувати увагу та перебувати в окопах 6 - 7 годин, відбиваючи ворожі атаки.
"Ти по 36 годин не спиш, працюєш, і треба бути в повній концентрації", - пояснив Ярослав Лисенко.
- 22 грудня ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів, зокрема на Донеччині.
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