Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко в етері Еспресо.

"Ситуація стабільно важка, але вона контрольована. Ворог втратив свою потужність в артилерії, танках, БТР. Здебільшого вони дошкуляють нам, прямо виснажуючи нас піхотою. Це 10-15 атак на добу, які ми відбиваємо", - наголосив він.

За словами бійця батальйону "Свобода", це виснажує, адже доводиться концентрувати увагу та перебувати в окопах 6 - 7 годин, відбиваючи ворожі атаки.

"Ти по 36 годин не спиш, працюєш, і треба бути в повній концентрації", - пояснив Ярослав Лисенко.

22 грудня ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів, зокрема на Донеччині.

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