РФ зануриться у смуту та розпадеться, - соціолог Яковенко

Про це сказав російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Росія має абсолютний імунітет до кількості загиблих. Ба більше, у Росії нинішній – це принципова відмінність від радянскої Росії – сформувався принципово інший антропологічний тип: на відміну від "людини радянської" це "людина путінська". В Росії сьогодні немає жодного значення, скільки загинуло, – навпаки, кількість загиблих є предметом гордості: що більше загинуло, то величніший подвиг", - наголосив він.

На думку Яковенка, Путін може звести в цій війні триста тисяч, може мільйон – жодної реакції на це не буде.

"Реакція буде на втрату території. Росія, як імперська держава, це фактично держава, яка слугує для охорони цієї величезної території. Росіяни пишаються своєю територією, своєю величезністю й заради цієї території готові йти на жертви – звісно, на чужі жертви. Тому на кількість загиблих жодної реакції не буде. Реакція буде на втрату території, втрата території цілком може спричинити щось у збройних силах, в силових структурах, при тому що від самого початку керівництво, генералітет не підтримували цієї війни, розуміли, що це дурість", - зазначив соціолог.

Він вважає, що Путін ухвалив одноосібне рішення про початок війни й у результаті має те, що має.

"Перший сценарій – інерційний, що робить війну застійною, затяжною, де лінією фронту буде російсько-український кордон – міжнародно визнаний, підкреслюю. Не лінія зіткнення, як було вісім років, а міжнародно визнаний кордон буде лінією фронту. Другий варіант – це занурення Росії в смуту. І це цілком реальний варіант, який загрожує й неминуче закінчиться розпадом Росії. Це третій історичний етап розвалу Російської імперії, закономірний результат існування російського проєкту в історії. Як соціолог, як дослідник Росії, я стверджую, що зрештою саме цей сценарій буде реалізований", - додав Яковенко

На його думку, розпад Російської імперії неминучий.

"Терміни призначати – безвідповідально, це не предмет точних прогнозів. Але в якийсь недалекий період Росія як історичний проєкт у тих межах, які ми бачимо сьогодні, припинить існувати. Таке трапляється, імперії смертні. Причому особливо такі імперії, як Російська імперія, завжди смертні раптово", - підсумував соціолог.