РФ "зробила" російського шпигуна наркоторговцем, щоб витягти його з бразильської в'язниці, - The Insider

Про це повідомляє The Insider.

Росія вимагає від влади Бразилії провести екстрадицію росіянина.

"Співробітник ГРУ Сергій Черкасов зміг успішно отримати бразильські документи та спробував влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду (МКС). Після того, як Нідерланди викрила шпигуна і видала його Бразилії, російська влада не знайшла нічого кращого, ніж сфабрикувати проти нього кримінальну справу про контрабанду героїну, щоб під цим приводом екстрадувати на батьківщину. Але зробили це настільки недбало, "копіпастом" вставляючи його ім'я в матеріали реальної кримінальної справи десятирічної давності, що самі заплуталися у свідченнях і лише вкотре підтвердили свій зв'язок зі шпигуном, що провалився", - йдеться у матеріалі.

У квітні громадянин Бразилії Віктор Мюллер Феррейра прилетів зі США, щоб розпочати стажування у МКС. До Нідерландів чоловіка не пустили, затримали і відправили до Бразилії, повідомивши тамтешній владі, що вважають його співробітником ГРУ Сергієм Володимировичем Черкасовим. Судили Черкасова щоправда не за шпигунство, а за використання фальшивих документів. Вирок – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Сергій Черкасов намагався влаштуватись у Міжнародний суд у Гаазі, який розслідує звинувачення росіян у військових злочинах в Україні.

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