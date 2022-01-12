Ринкові ціни на залізну руду сягнули максимуму з жовтня

Про це повідомляє Bloomberg та дані індексу IODEX 62% FE CFR China.



Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі зросли на 1,8% до 130,55 доларів за тонну на торгах 12 січня, у Китаї - на 1,9%.



За даними індексу IODEX 62% FE CFR China від S&P Global Platts, станом на 11 січня ціна руди встановилася на рівні $126 за тонну. Ціни на такому рівні востаннє спостерігалися у жовтні. Цей індекс оцінює спотові ціни на залізну руду зі вмістом 62% заліза.



Видання зазнчає, що рушієм зростання цін стали потужні зливи у Бразилії, другому найбільшому виробникові залізної руди у світі після Австралії. Дощі підірвали роботу залізорудної промисловості у південно-східній частині Бразилії, внаслідок чого підприємства почали згортати роботу.



Так, одна з найбільших гірничорудних компаній у світі Vale SA призупинила виробництво та тимчасово відмовилася від послуг залізниці, щоб не наражати на небезпеку співробітників.



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