Ринкові ціни на залізну руду сягнули максимуму з жовтня
Ринкові ціни на залізну руду у середу, 12 січня, зросли до максимальних з жовтня через зливи у Бразилії - другому найбільшому експортері металу у світі
Про це повідомляє Bloomberg та дані індексу IODEX 62% FE CFR China.
Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі зросли на 1,8% до 130,55 доларів за тонну на торгах 12 січня, у Китаї - на 1,9%.
За даними індексу IODEX 62% FE CFR China від S&P Global Platts, станом на 11 січня ціна руди встановилася на рівні $126 за тонну. Ціни на такому рівні востаннє спостерігалися у жовтні. Цей індекс оцінює спотові ціни на залізну руду зі вмістом 62% заліза.
Видання зазнчає, що рушієм зростання цін стали потужні зливи у Бразилії, другому найбільшому виробникові залізної руди у світі після Австралії. Дощі підірвали роботу залізорудної промисловості у південно-східній частині Бразилії, внаслідок чого підприємства почали згортати роботу.
Так, одна з найбільших гірничорудних компаній у світі Vale SA призупинила виробництво та тимчасово відмовилася від послуг залізниці, щоб не наражати на небезпеку співробітників.
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