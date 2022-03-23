Ризик державного перевороту проти Путіна у ФСБ зростає з кожним тижнем війни в Україні, - The Times
У лавах Федеральної служби безпеки РФ з кожним тижнем війни в Україні зростає ризик державного перевороту проти Путіна
Про це повідомляє The Times з посиланням на інформатора у центрі російської розвідки.
Викривач у листах повідомив Володимиру Осєчкіну, який входить у список найбільш розшукуваних у Росії за його роботу з викриття зловживань у в’язницях, що службу безпеки Росії охопили хаос і невдоволення після невдалого вторгнення в Україну.
Осєчкін опублікував майже десяток листів. Він сказав The Times, що ризик, на який йдуть агенти розвідки, відкрито висловлюючи свої думки, є ознакою їхнього зростаючого гніву до Путіна.
Попердньо було відомо, що президент РФ звинувачує ФСБ у провалі спроби Росії повалити уряд у Києві.
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