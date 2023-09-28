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Україна перебуває під ризиком спалаху кору: де вакцинуватися та чим небезпечна інфекція

28 вересня, 2023 четвер
16:14
Здоров'я Кір

Міністерство охорони здоров'я України висловлює занепокоєння щодо низького рівня вакцинації проти кору та статистики захворюваності цьогоріч

За повідомленням МОН з початку 2023 року в Україні було зафіксовано 43 випадки захворювання на кір, з яких майже половина – у дітей. Останній випадок виявили в Києві, це 13-річна дитина, яка не мала щеплення.

Найбільше було зареєстровано хворих в Тернопільській області – 11 випадків, Хмельницькій області – 6, у Львівській області – 5, у Волинській, Вінницькій, та Харківській областях – по 3 випадки, у місті Києві – 6, а в Київській та Рівненській областях – по 2, у Закарпатській та Чернігівській області – по одному випадку.

Водночас, медики не заперечують, що можливий новий спалах цієї небезпечної інфекційної хвороби, внаслідок низького охоплення щепленнями. Епідемії кору мають циклічний характер та повторюються приблизно один раз на кожні 5 років. Останній спалах цієї хвороби в Україні був у  2017-2019 роках: "Понад 120 тисяч захворіли і понад 50 людей померли, і це далеко не вся статистика, яка відображає реальність”, – повідомив імунолог, голова НТГЕІ (Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики) Федір Лапій на брифінгу в медіацентрі.

Статистика захворюваності від Центру громадського здоров'я МОЗ наглядно демонструє, наскільки кір має високу швидкість розповсюдження. У 2016 році кількість хворих на кір – 78 людей,  а у 2017 році - 4 782 людей, тобто захворюваність зросла більш ніж в 60 разів.  У 2018 році цей показник зріс уже до 54 481 (20 204 дорослих та 34 277 дітей). Згодом, були опубліковані дані, що за вісім місяців 2019 року кількість захворювань сягнула позначки 56 430 людей, а в 2020 цей показник знизився на 99.5%, до 251 випадку за аналогічний період.

Тоді, в МОЗ заявили, що з початку спалаху у 2017 році тривали посилені заходи з імунізації. Тож, аби убезпечити населення, важливо сформувати колективний імунітет, для цього рівень вакцинації має досягати 95–98%. На сьогодні цей показник становить близько 80%, - стверджує Федір Лапій

"Попри незначну кількість випадків кору, яку зафіксували в Україні в І півріччі 2023 року, до вакцинації варто підійти відповідально. Адже спалах 2017-2019 років так само розпочинався з малої кількості захворілих", - повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики Людмила Самчук.

Фото: Freepik

Що таке кір

Кір є висококонтагіозною інфекційною хворобою, що спричиняється РНК-геномним вірусом роду Morbillivirus. Основний метод передачі хвороби - повітряно-крапельний. Тобто, коли хвора людина чхає та кашляє, вона виділяє в повітря або на поверхні крапельки аерозолю з вірусом, який залишається життєздатним ще протягом двох годин та може потрапити в організм здорової людини. Також, хвороба може передаватись через тісний контакт з інфікованою особою.

Кір викликає запальне ураження верхніх дихальних шляхів, висип на шкірі та поширює вироблені вірусом токсини по всьому організму протягом 4 тижнів.

Симптоми захворювання та чим воно небезпечне 

Головні симптоми захворювання починаються із загального погіршення самопочуття та має такі основні етапи:

  • Інкубаційний період: час від зараження вірусом до початку симптомів. Зазвичай триває від 10 до 14 днів.

  • Продромальний період: період перед появою характерних симптомів, коли людина може відчувати загальну слабкість, гарячку (температура тіла до 38-40 °C), захворювання горла, нежить тощо.
  • Період плям Бельського - Філатова - Копліка: невеликі білі чи сірі плями або вузлики, які зазвичай з'являються на слизовій оболонці щоки або ясен. Однак, вони не є обов’язковим симптомом кору.
  • Період висипу: поява характерного висипу та папул на шкірі від червоного до фіолетового кольорів, який зазвичай починається на обличчі і розповсюджується по всьому тілу протягом трьох днів та триває близько 5-6 днів. Зазвичай, висип виникає приблизно через 14 днів (в діапазоні від 7 до 18 днів) після контакту з вірусом.

Фото: Freepik

Хвороба може мати серйозні наслідки, особливо у малих дітей до 5 років чи людей із слабким імунітетом. Серед можливих ускладнень є: пневмонія, отит, енцефаліт, кератит та увеїт (можуть призвести до виникнення сліпоти), ларингіт тощо. У найгіршому випадку може спричинити смерть. У жінок під час вагітності ця хвороба може призвести до розвитку ускладнень, що викликають передчасні пологи або самовільне припинення вагітності.

Вірус кору значною мірою впливає на імунну систему, порушуючи її звичайне функціонування. ВООЗ опублікоувала дані, що свідчать про те, що зараження вірусом може призводити до тривалих наслідків для здоров'я, оскільки вірус впливає на "імунну пам'ять" і наслідки можуть відчуватися навіть через роки. Цей стан "імунної амнезії" зберігає у осіб вразливість до інших хвороб, таких як грип, спричиняючи вразливість імунної системи організму. "Той факт, що будь-яка дитина помирає від захворювання, якому можна було б запобігти за допомогою вакцини, як кір, є відвертою образою та колективною нездатністю захистити найбільш вразливих дітей у світі", - зазначив Тедрос Аданом Гебреїсус, генеральний директор ВООЗ.

Як діагностувати захворювання

Найчастіше можна визначити правильний діагноз візуально, спираючись на характерні симптоми кору. Для встановлення діагнозу на початковому етапі захворювання, при легкому перебігу або нетиповій формі, а також при наявності іншої інфекції, рекомендується проведення лабораторних досліджень.

Нажаль, у маленьких дітей до року симптоми кору часто приймають за інші інфекційні хвороби – краснуху або скарлатину, що не дає вчасно почати правильне лікування.

Кір: як лікуватися та де можна зробити щеплення 

Станом на сьогодні, не існує спеціального лікування від даної інфекційної хвороби, лише симптоматичне. Єдиним ефективним методом захисту є щеплення, що допоможе запобігти зараженню або пом'якшити перебіг хвороби. Щеплення рекомендується проводити в ранньому віці відповідно до календаря профілактичних щеплень, щоб створити стійкий імунітет до вірусу.

В Україні доступна комбінована вакцина від кору, паротиту і краснухи, або як її називають - КПК. Імунізація складається з двох доз вакцини: в 12 місяців та в 6 років. Якщо з якихось причин дитина пропустила перше щеплення, його бажано за можливості зробити якнайшвидше. Але якщо дитина не має жодного щеплення КПК у віці шести років, лікарі рекомендують провести вакцинацію двома дозами з проміжком у місяць.

Фото: Freepik

Безоплатно зробити КПК в Україні дітям можна в будь-якому кабінеті щеплень вакцинами бельгійського виробництва ("Пріорикс"/Priorix, Glaxosmithkline Biologicals S.A.) або США ("М-М-Р ІІ"/M-M-RII, Merck & Co., Inc.,). Такі "живі вакцини" довели свою ефективність та безпечність, використовуються вже більше 50 років в більш ніж 100 країнах світу та схвалені ВООЗ.

З 17 липня 2023 року в Україні розпочалась всеукраїнська кампанія з вакцинації проти кору. Головною метою є проведення щеплення КПК для дітей, які пропустили планове щеплення за календарем через карантинні заходи під час COVID-19 та повномасштабне вторгнення. "Через повномасштабну війну щонайменше 260 тисяч дітей віком від 2 до 17 років вчасно не пройшли вакцинацію, а тому наразі в Україні є серйозний ризик виникнення спалаху кору", - сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Дорослим, які робили щеплення КПК в дитинсті не портібно ревакцинуватися. Але, якщо такого щеплення не було зроблено в дитячому віці, тоді людина може пройти вакцинацію безоплатно, якщо вона входить до групи ризику: військові, медики, освітяни тощо, або на платній основі.

Для невакцинованої особи, яка мала контакт із хворим на кір, ймовірність зараження складає 90%, - повідомляє UNICEF Ukraine. Тобто, 9 з 10 невакцинованих людей захворюють після контакту з хворим. 

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