Родичів військовополонених попросили не називати прізвища захисників - це ускладнить процес обміну
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець закликав сім'ї військовополонених не називати прізвища захисників, адже ці дані можуть зашкодити обміну
Про це Дмитро Лубінець заявив в етері телемарафону.
"Як тільки ви називаєте конкретні прізвища - ви маєте зрозуміти, що це ускладнює нашу роботу. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ", - закликав уповноважений.
Він також наголосив, що не можна називати кількість українських захисників у полоні, адже РФ може використати ці дані не на користь процесу їхнього повернення. Одночасно Дмитро Лубінець заявив, що Тетяна Москальова, російський омбудсмен, особисто зацікавлена в результативності обміну.
"І ці результати у нас є. Наприклад, вона привезла список з 23 наших військовополонених, які у нас вважалися фактично загиблими", - сказав він.
- Нагадаємо, Україна передала російській стороні список із 748 хворих і важкопоранених оборонців держави, які перебувають у полоні РФ.
- Україна загалом повернула з російського полону 106 мирних жителів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе