Про це Дмитро Лубінець заявив в етері телемарафону.

"Як тільки ви називаєте конкретні прізвища - ви маєте зрозуміти, що це ускладнює нашу роботу. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ", - закликав уповноважений.

Він також наголосив, що не можна називати кількість українських захисників у полоні, адже РФ може використати ці дані не на користь процесу їхнього повернення. Одночасно Дмитро Лубінець заявив, що Тетяна Москальова, російський омбудсмен, особисто зацікавлена в результативності обміну.

"І ці результати у нас є. Наприклад, вона привезла список з 23 наших військовополонених, які у нас вважалися фактично загиблими", - сказав він.

Нагадаємо, Україна передала російській стороні список із 748 хворих і важкопоранених оборонців держави, які перебувають у полоні РФ.

Україна загалом повернула з російського полону 106 мирних жителів.

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