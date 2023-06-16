Роль Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей у гральному бізнесі України. Які податки платять казино

Згідно із законом України, оператори зобов'язані сплачувати податки та повну вартість ліцензії, мати статутний капітал і виконувати низку організаційних вимог.

Закон України з регулювання гральних закладів дав старт розвитку легального ринку азартних розваг. Тепер українські оператори безпосередньо пов'язані з КРАІЛ. У своїй роботі регулятор спирається на низку постанов, що визначають схему оподаткування всіх учасників ринку, порядок і якість надання послуг. Закон України містить перелік прав і обов'язків як для операторів, так і для гравців.

Правила оформлення ліцензії КРАІЛ

Українське казино з ліцензією від КРАІЛ може на законних підставах пропонувати гравцям слоти, різні види рулетки та настільні ігри. Гемблінг-експерт Андрій Рубан розглянув перевірені казино у рейтингу Meta.ua, куди включено всі легальні казино в Україні. Наразі їх дев’ять.

Вимоги до учасників ринку, які претендують на ліцензію КРАІЛ:

Реєстрація компанії в Україні;

Наявність статутного капіталу;

Використання тільки ліцензованого, оригінального софту;

Бездоганна репутація співробітників;

Забезпечення цілодобової підтримки клієнтів;

Розміщення сайту з онлайн-іграми в доменній зоні "ua";

Приймання депозитів і виведення виграних коштів у гривнях;

Відповідність стандартам відповідальної гри.

Водночас легальні казино стикаються з низкою додаткових обмежень, яких для нелегальних майданчиків немає:

Мінімальний вік клієнтів становить 21 рік (нелегальні казино приймають гравців віком від 18 років);

Нові відвідувачі повинні підтвердити свою особу до першого виведення (нелегальні казино дозволяють не проходити процедуру верифікації, якщо гравець виводить невеликі суми грошей);

Заборона на організацію лотерейних розіграшів.

Якщо оператор не виконуватиме вищеперераховані вимоги, ліцензію може бути анульовано. Попри те, що деякі нелегальні казино пропонують клієнтам вигідніші умови гри, ця уявна вигода може бути перекрита невиплатою виграшів.

Скільки податків приносить гральний бізнес

У 2023 році до бюджету України, згідно з повідомленням пресслужби Бюро економічної безпеки, надійшло в чотири рази більше податків від грального бізнесу, ніж у 2022 році. За перші п'ять місяців організації, що надають послуги у сфері грального бізнесу, віддали 2,2 млрд грн. Для порівняння, у 2022 році оператори заплатили податків на суму в 549,7 млн грн. Стрімке зростання відрахувань стало наслідком роботи, яку НБУ, СБУ, БЕБ та інші проводили з метою виявлення сірих схем ухилення від податків.

Легальні казино України та складнощі для інвесторів

Уряд України розробив пакет законів, які визначають не тільки можливості, а й суворі обмеження, що накладаються на учасників ринку. Наприклад, є обмеження щодо зонування. Місце розташування гральних закладів не можна змінювати. Вони можуть бути розташовані тільки в спеціально відведених місцях. Це негативно впливає на кількість клієнтів, які можуть дістатися до грального закладу, і ускладнює ведення бізнесу. Крім того, працювати казино можуть тільки за наявності ліцензії КРАІЛ.

Ще одна складність - висока податкова ставка. Офлайн заклади повинні віддавати до бюджету 10% від виторгу, а онлайн-казино - 18% від прибутку. До того ж, у розрахунок береться не чиста виручка, а загальний розмір доходу. Додатково оператори зобов'язані платити реєстраційний збір, а також збір за зміну місця розташування грального закладу. Наявність вимог до статутного капіталу (30 млн грн) обмежує кількість інвесторів.