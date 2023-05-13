Росії нема де взяти гроші на покриття дефіциту бюджету, - економіст Пендзин
Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу, зазначив, що вже на квітень поточного року у РФ перевищили стелю дефіциту річного бюджету на 400 млрд російських рублів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На 2023 рік у Росії намалювали собі бажаний дефіцит річного бюджету у три трильйони російських рублів. За перший квартал цього року у них дефіцит склав 2,4 трильйона рублів, а вже за чотири місяці дефіцит – 3,4 трильйона, тобто за чотири місяці у РФ перевищили на 400 млрд рублів бажаний річний дефіцит. Власне, перший квартал вони сповільнювали видатки та достатньо багато з них не профінансували, тому у квітні вимушені були фінансувати ті заборгованості, які виникли з недофінансуванням. Як наслідок, на 1 трильйон рублів збільшився дефіцит", - пояснив економіст.
Олег Пендзин розказав, що сьогодні РФ розробляє декілька шляхів рефінансування бюджету, який буде постійно зростати.
"Перший шлях – у Росії активно обговорюється ідея випуску облігацій внутрішньої державної позики, через які в обов'язковому порядку буде відраховуватися частина з заробітної плати людей. Другий шлях – Росія звернулася до так званих дружніх країн щодо можливості запозичень з приводу рефінансування власного боргу. Хочу нагадати, що в одному з перших пакетів санкційних обмежень РФ було введено заборону і в Європі, і у США на рефінансування російського боргу, тобто борг Росії ні викупляти, ні робити з ним будь-які операції неможливо. Відповідно, росіяни опинилися у ситуації, коли взяти гроші на покриття дефіциту бюджету їм нема де", - сказав Пендзин.
- 11 травня у ВВС повідомили, що у РФ доходи від нафти і газу впали на 52%, а дефіцит бюджету вже перевищив запланований річний показник
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