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Аналітика

Росія била по Кременчуку ракетами Х-22, які використовуються для терористичних цілей. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
27 червня, 2022 понедiлок
23:24
Статті Сергій Згурець

Використання цих крилатих ракет Х-22, які є абсолютно сліпими з точки зору виконання військових місій, є лише ознакою того, що Росія намагається залякати українське населення такими потужними ударами ракетних озброєнь, а з іншого боку це говорить про те, що це акт державного тероризму, тому що ці ракети є невибіркової дії

Використання ракет проти Кременчука, якщо ми вже знаємо їхній тип, є актом державного тероризму. Остання інформація полягає в тому, що ворог використав ракети Х-22 з бомбардувальника ТУ-22М3. Це власне "сліпі ракети". Ця ракета почала розроблятись десь у 50-х роках минулого сторіччя і почала виготовлятись у 60-х. Вона виготовлялась для знищення авіаносців, в тому числі навіть з бойовою ядерною частиною. Ці ракети мають головки самонаведення, які є релокаційними, і які спроможні захоплювати лише такі радіоконтрастні цілі у вигляді групи будівель або окремих мостів. Так-от ця точність є абсолютно низькою. Якщо ці головки самонаведення не використовуються, а ракета летить лише за допомогою інерційної системи наведення, то квадрат, в який вона має влучити, становить 10 км. Це означає, що з такою точністю не можна влучити в будь-який об’єкт, який обирається як ціль. Це означає, що ця ракета летить на дальність 500 км, і власне, влучає в те, що захопить її головка самонаведення, яка бачить лише групу об’єктів, групу будівель на землі. Або якщо вона летить за координатами, то вона влучає в ціль, яка потрапляє в цей квадрат чи коло 10 на 10 км. Це дійсно ракети, які використовуються для терористичних ударів, що й демонструє РФ. До речі, цю ракету не просто так знищити, оскільки коли вона спускається з літака, то набирає висоту до 22 км, розганяється до швидкості 3-4 махів, а коли до цілі залишається 60 км, вона починає пікірувати на ціль з достатньо високою швидкістю і влучає в той об’єкт, який бачить головка самонаведення. До слова, ця ракета має найбільшу бойову частину в порівнянні з іншими ракетами, які сьогодні використовує РФ. Вага бойової частини в ракети Х-22 становить 1 тонну. Тобто якщо ми бачимо, що така сліпа ракета влучила в торговий центр, то й маємо наслідки: підірвалось близько 1 тонни вибухової речовини. Це спричинило займання газових балонів, які були в торговому центрі, або інших елементів конструкції, що спричинило таку велику пожежу. Так що використання цих крилатих ракет Х-22, які власне, є абсолютно сліпими з точки зору виконання військових місій, є лише ознакою того, що Росія намагається залякати українське населення такими потужними ударами ракетних озброєнь, а з іншого боку - це говорить про те, що це акт державного тероризму, тому що ці ракети є невибіркової дії.

За останні декілька днів використання ракетного озброєння були надзвичайно показовими

Три дні тому по Україні було випущено 55 крилатих ракет. Вчора таких ударів було 10. Сьогодні ми говоримо лише про 2 ракети, які були випущені по Кременчуку, але бачимо, що ефект цих ударів достатньо тривожний, тому що буде відповідна реакція світової спільноти.

Якщо говорити загалом про кількість ракет, які були випущені по Україні з 24 лютого, то таких пусків було 1700 атак. Було випущено 2800 ракет, тому що в кожному запуску може бути по декілька ракет того чи іншого типу. Якщо ми зважимо на те, як ми можемо боротись з цими ракетами, то головно ми згадуємо про нашу протиповітряну оборону. Зазвичай у нас функції боротьби з крилатими ракетами покладені на винищувачі МІГ-29 і СУ-27. Проте ми розуміємо, що кількість літаків нам не дозволяє перехоплювати всі ракети, а з іншого боку - головною ставкою української протиповітряної оборони є ексрадянські комплекси типу С-300 і комплекси БУК. Всі ці системи озброєнь спроможні перехоплювати крилаті ракети, а також обмежено боротись з балістичними ракетами, тому що коли ми говоримо про те, що нам потрібна протиракетна оборона, то це безпосередньо боротьба з балістичними ракетами, які летять з високою швидкістю. Коли ж ми говоримо про протиповітряну оборону, то ми боремось з аеробалістичними цілями на кшталт літаків та крилатих ракет, які летять з меншою швидкістю. І, звісно, коли ми тепер вкотре говоримо про те, що нам потрібно посилювати протиповітряну оборону з огляду на кількість ракетних атак, які на сьогодні підтримує ворог, то на цьому тлі показовою є новина, яку сьогодні зранку озвучила агенція СNN про те, що США розглядають можливість передачі Україні протиповітряних комплексів середньої і великої дальності. Потім цю інформацію агенції Reuters підтвердив помічник президента США Джейк Салліван, який сказав, що комплекси будуть передані найближчим часом включно з пакетом військової допомоги, і що Україна отримає і комплекси ППО, і контрбатарейні радари, і значну кількість артилерійських боєприпасів, які нам так само потрібні. Про які комплекси протиповітряної оборони йдеться, коли говориться про комплекси й великої, і середньої дальності. Також CNN повідомляє про те, що йдеться про американсько-норвезькі комплекси NASAMS. Тобто чи справді ця зброя може надійно закрити небо над Україною. 

Наступний рубіж, де ворог зосереджує свої зусилля, це безпосередньо Лисичанськ

Продовжуючи тематику нинішніх військових подій, варто згадати те, що відбувається на фронтах. Зведення Генштабу дає загальну картину, але головно наголошу на деяких трендах, як окреслюють поточну ситуацію. Після тривалого продавлювання нашої оборони ворог захопив Сєверодонецьк, наступний рубіж, де ворог зосереджує свої зусилля, це безпосередньо Лисичанськ. Там ворог намагається чинити атаки з Півдня, аби забезпечити захоплення і цього містечка. Також не менш небезпечний напрямок - це безпосередньо вся зона навколо Попасної, де ворог намагається накопичувати сили і забезпечувати просування одразу в декількох напрямках. Це зокрема у бік Лисичанська, аби забезпечити підтримку тих угруповань, які створюють атаку на Лисичанськ. Друга група сил скеровує свої зусилля, аби перерізати трасу, яка поєднує Бахмут та Лисичанськ як головну лінію забезпечення нашого угрупування у Лисичанську. І третій напрямок російських сил скерований так само в бік Бахмута, де є такий населений пункт Роти і Відродження, де вони так само намагаються перетнути трасу Бахмут уже безпосередньо з Півдня.


Важливе значення має безпосередньо місто Сіверськ, яке ми бачимо на верхівці інфографіки, де є один з напрямків руху для логістичного забезпечення на Лисичанськ. ворог намагається проводити та готувати атаки безпосередньо на Сіверськ, але там є річка Сіверський Донець, яка поки що унеможливлює такі активні наступальні дії. Також ворог готується до ведення наступальних дій в напрямку Слов’янська, безпосередньо від Ізюма, тому що це угрупування Ізюм та Попасна на сьогодні має найбільшу кількість військових сил, яка загалом розташована на території України. Це близько 50-ти бойових тактичних груп, які намагаються проводити оці наступальні дії. Насправді проведення цих бойових дій можливе лише після того, як відбудеться перегрупування сил, хоча це уже починає викликати значні питання. Очікували, що після захоплення Сєверодонецька, ворог зробить якусь павзу, але бачимо, що насправді цього не відбувається. Всі підрозділи або резерви, які ворог намагається сформувати, він одразу кидає у бій для захоплення Лисичанська. Таке враження, що безпосередньо такої оперативної павзи навіть і не буде. Хоча вона має наступити, тому що російські підрозділи є виснажені і особового складу для проведення подальших дій у ворога просто не існує. Також цікаво, що безпосередньо ті підрозділи, які вели бойові дії навколо Сєверодонецька, зараз починають перебазовуватись в інший регіон. Зокрема є інформація, що частина цих БТГ рухається на Південь й один з напрямків, де відбувається накопичення цих вимотаних сил для нового наступу в напрямку Запоріжжя. Побачимо на скільки такі прогнози реалізуються. Але дійсно - частина військ від Сєверодонецька перебазувалась на цей напрямок. Також я скажу про Білорусь, тому що таке враження, що ми занадто ескалюємо тему втягування Білорусі в бойові дії проти України, тому що навіть експерти починають говорити, що вірогідність 50/50. Я все-таки прихильник того, щоб ми зважили на висновки Головного управління розвідки, яке говорить про те, що бойові дії Білорусі проти України з використанням їхніх підрозділів є малоймовірними. Варіанти, до яких можуть бути залучені підрозділи Білорусі - це або терористичні дії на території України, або використання аеродромів і ракетних озброєнь, які можуть бути базовані на території Білорусі і використовуватись проти України. Це виглядає більш ймовірним сценарієм, тим паче, що так було на першій фазі війни, і так було зовсім нещодавно, коли російські бомбардувальники ТУ-22М3 позавчора заходили з російської території на територію Білорусі. І звідти здійснювали пуски ракетами по наших об’єктах. Так що ситуація залишається непростою, треба бути готовими до оборони і вірити в нашу перемогу.

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