Росія досі блокує 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя та порушувала режим "тиші" в гумкоридорах, - Верещук
4 квітня гуманітарними коридорами евакуйовано 3 376 людей, але російські війська порушували домовленості
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у зверненні.
По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей, з них з Маріуполя – 1 553 людини.
"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості", - сказала вона.
805 людей доїхали Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.
"Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області", - зазначила Верещук.
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