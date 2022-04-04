Росія досі блокує 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя та порушувала режим "тиші" в гумкоридорах, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук у зверненні.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей, з них з Маріуполя – 1 553 людини.



"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості", - сказала вона.

805 людей доїхали Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

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З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину."Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області", - зазначила Верещук.