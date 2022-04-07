Росія досі живе в 90-х роках, де вбивство та насильство вважається нормою, - Сенцов
Кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст Олег Сенцов вважає, що культ 90-х років з вбивствами та насильством, який існує в Росії, є основною причиною звірств росіян в Україні
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Я намагаюсь закладати якісь цінності у свої твори. В кіно та книги. Але інколи не знаю, як це буде потім працювати на аудиторію. Я знімав про нашу українську історію максимально відверто, якою вона була жахливою і розумінням того, що це все вже завершилось і ми пішли іншим шляхом. Ми повинні розуміти, що 90-ті роки були темною сторінкою нашої історії і перегорнути цю сторінку”, - розповів Сенцов
Сенцов наголосив, що велика різниця між українцями та росіянами в тому, що в Росії існує культ 90-х років, де вбивство без причини вважається нормальним явищем
“В Росії є культ 90-х років минулого століття. Вони культивують насильство та вбивство. Для них цей час триває і досі. Тому, ми бачимо звірства російських солдатів, які втратили будь-яке людське обличчя. Коли російські солдати опиняються в зоні бойових дій і вчиняють воєнні злочини, то це є наслідком їхнього виховання. ” - додав Сенцов
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