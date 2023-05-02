Про це повідомляє Reuters.

У звіті данської розвідки йдеться, що вторгнення Росії в Україну посилило потребу Москви в зборі розвідданих у країнах НАТО.

У повідомленні зазначено, що Данія відіграватиме важливу стратегічну роль у потенційному військовому конфлікті з Росією як транзитний пункт для підкріплення НАТО, оскільки країна контролює вихід до Балтійського моря.

"Потреба Росії в отриманні інформації в Данії зросла... і тому PET (розвідка, - ред.) очікує, що РФ спробує використати інші способи шпигунства в Данії. Це може бути розміщення офіцерів розвідки в Данії за межами дипломатичних представництв, наприклад, як журналістів або бізнесменів, або ж вербування російськими спецслужбами данських джерел в Росії або в третіх країнах", - пояснює розвідка.

Окрім того, зазначається, що РФ може використовувати кібершпигунство та збір електронних джерел.