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Росія може використовувати журналістів і бізнесменів у Данії як шпигунів, - данська розвідка

2 травня, 2023 вiвторок
16:49
Світ шпигун

Данська розвідка вважає, що після висилки російських дипломатів з країни, РФ може використовувати як шпигунів бізнесменів та журналістів

Про це повідомляє Reuters.

У звіті данської розвідки йдеться, що вторгнення Росії в Україну посилило потребу Москви в зборі розвідданих у країнах НАТО.

У повідомленні зазначено, що Данія відіграватиме важливу стратегічну роль у потенційному військовому конфлікті з Росією як транзитний пункт для підкріплення НАТО, оскільки країна контролює вихід до Балтійського моря. 

"Потреба Росії в отриманні інформації в Данії зросла... і тому PET (розвідка, - ред.) очікує, що РФ спробує використати інші способи шпигунства в Данії. Це може бути розміщення офіцерів розвідки в Данії за межами дипломатичних представництв, наприклад, як журналістів або бізнесменів, або ж вербування російськими спецслужбами данських джерел в Росії або в третіх країнах", - пояснює розвідка.

Окрім того, зазначається, що РФ може використовувати кібершпигунство та збір електронних джерел.

  • Раніше Данія відмовилась залучати Росію до розслідування диверсій на "Північних потоках".
Росія
Данія
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