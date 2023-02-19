Новий наступ Росії

Отже, спершу про великий наступ РФ, яким нас лякають навіть закордонні медіа. Він уже почався та триває вже другий тиждень по всій лінії фронту. Зараз ворог концентрує спроби посунути наші війська на Куп’янському та Сватівському напрямках, у зонах Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки та Вугледара. Він намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, а потім спробує використати шпарини для глибших, саме тактичних проривів. Це буде та друга фаза. Але насправді резервів для зміни ситуації на оперативному, а тим паче - стратегічному, рівні у ворога нема. Зараз РФ сконцентрувала в Україні близько 320 тис. вояків, десь 100 - 120 тис. перебувають у резерві. Цього недостатньо для широкомасштабних наступів із декількох напрямків. Ці розмови про наступ на Київ, Суми, Миколаїв і Харків - лише для відволікання наших уваги, сил і резервів. Російське військове керівництво має завдання від Путіна вийти насамперед на адмінмежі Донеччини та Луганщини. Учора було звернення Володимира Зеленського про значення оборони Донеччини. Він сказав, що там тривають найжорстокіші та найпринциповіші бойові дії. Іде протистояння, від якого залежить дуже багато для того, що ми готуємо найближчим часом.

Це стосується й захисників фортеці Бахмут. Ворог намагається взяти його вже аж сім місяців. За цей час просунувся десь на 40 км - абсолютно небагато. Поблизу та навколо Бахмута РФ поклала десятки тисяч своїх військових. Але й досі не полишає спроб атак на місто в лоба й обійти його з півночі та півдня.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Командир роти батальйону "Свобода" НГУ Євгеній Оропай розповів, що ворог продовжує використовувати артилерію, постійно стягує сюди сили. Їх постійно "перемелюють", знищують, знешкоджують. Їхній вихвальний наступ почався. Пригожин відрікається від своїх слів, що візьме Бахмут до Нового року. Поставили нову дату - до 24 лютого. Євгеній Оропай упевнений, що цього не станеться. Росіяни працюють авіацією, артилерією. Час від часу виїжджає танк. Скупчення техніки, як це було під Вугледаром, не спостерігаємо. Наші захисники відпрацьовують ворожі позиції на півночі та півдні, гарно працюють уночі. Є круті групи снайперів, які за останні дві доби нормально настріляли орків. Останні спробували зайти на позиції. Зараз Бахмут повністю підконтрольний українським захисникам. Важкі бої тривають на фронті Бахмута, тобто на східному напрямку. На Півдні України, ближче до Озорянівки, за останній час ворог посилив свій вплив і підвозить багато своїх сил. Понад 300 військових підвезли вчора, половину з них уже знищили. Ворог застосовує авіацію майже постійно: раз на день, двічі, іноді тричі вилітають його літаки. Час від часу їх доводиться збивати. Проте ситуація на Бахмутському напрямку, на фортеці Бахмут, для нас контрольована та прекрасна. Що більше орків тут "перемелемо" (а вони дуже сильно сконцентрувалися на цьому напрямку та принципово хочуть забрати фортецю Бахмут, показати успіхи глядачам зомбіящика), то простіше буде за деякий час піти в контрнаступ. Вони віддають тут неймовірну кількість сил. Росіяни ніколи не шкодували своїх людей, а зараз - тим паче. За день тут убивають дуже багато орків, але, на жаль, ми також маємо втрати, наші захисники віддають своє здоров’я, дуже тяжко поранені, є померлі побратими, які віддали життя, захищаючи Батьківщину. Євгеній Оропай закликав пам’ятати цих людей, нагадувати про себе та згадувати їх. Багато хлопців перебуває в лікарнях, і треба пам’ятати ту ціну, яку вони віддали, захищаючи країну. Євгеній Оропай зазначив, що росіяни в районі Бахмута віддають значно більше сил, за українців. Що більше їх тут знищать, то легше буде нам іти в контрнаступ за два - три місяці. Їх тут безліч, окупанти висаджуються щодня: по 200 - 300 військових на деяких точках. Потрібно систематично їх знищувати, відпрацьовувати їхні позиції. Це Сили оборони й роблять. Можливо, у наших партнерів є плани виснажити ворога, але йдеться про життя. Що більше засобів буде на цьому напрямку, то менше захисників України помиратиме. Ми дуже чекаємо на забезпечення, потребуємо його.

Підсумки Мюнхенської безпекової конференції

Зараз перейдемо до наслідків Мюнхенської безпекової конференції, де пролунала жорстка заява з боку керівництва США щодо дій РФ, хоча я чекав цього значно раніше. Член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT (США) Юрій Ванетик зазначив, що позиція США дуже чітка - будуть посилення санкцій проти РФ, створення потужніших коаліцій у Європі, щоб більше ізолювати РФ. Це те, що говорять політики у Вашингтоні. На думку Юрія Ванетика, трибунал відбудеться лише тоді, коли в Росії зміниться керівництво, а коли це станеться - велике питання. Будуть суди в Європі, США за фізичну, моральну, економічну шкоду. Політичний експерт не відчуває падіння підтримки України з боку США. За його словами, настрій американців дуже позитивний. Є сегмент Республіканської партії, котрий складається з двох груп. Одна говорить, що підтримувати війну погано, адже з гуманітарних причин помирають українці, потрібно здаватися росіянам. Інша каже, що необхідно стежити за собою, а не брати участь у чужих конфліктах. Юрій Ванетик зауважив, що таких людей меншість і він не відчуває, щоб підтримка України падала. Член Ради директорів WEST SUPPORT припустив, що в пакетах допомоги від США нема касетних боєприпасів, літаків, ATACMS через тиск і страх розширення війни з боку республіканців. Це зміниться, якщо Республіканська партія ввійде в силу. Попри більшу відповідальність і дещо іншу риторику, військової підтримки побільшає. Юрій Ванетик додав, що війна РФ проти України впливає й на майбутній політичний порядок денний кандидатів у президенти США, адже це величезна війна з гуманітарних, політичних причин. Це геополітична війна з РФ, війна за те, чи буде колоніальне угруповання, яким показує себе РФ, чи проблемний, але демократичний світ. Тому ті, хто балотується зараз, говорять, як вони змінять підтримку України, реагуватимуть на РФ, як вони змусять її нести відповідальність. Кандидати намагаються себе розділити, показати, як вони відрізнятимуться одне від одного. Ці позиції більш внутрішні, тому Юрій Ванетик не вважає, що Україна має сильно реагувати на риторику між республіканцями та демократами, адже вони вже готуються до виборів. За його словами, у США говорять, що розпад РФ був би позитивним і можливим, але не бачать імовірності цього. Єдиний страх - будуть не до кінця зрозумілі суверенні республіки з атомною зброєю, але це не набагато гірше, ніж те, що відбувається зараз в РФ. Це розмова більш теоретична, у США вдаються до дій, крім санкцій, котрі можуть призвести до розпаду Росії. Американці розуміють, що країна навіть у серйозному санкційному режимі може довго існувати, як Іран і інші приклади.