Росія не може перевести свою кількісну перевагу в успіх на лінії фронту на Донбасі, - боєць легіону Свободи Назаренко

Про це в ефірі Еспресо розповів боєць легіону Свободи Володимир Назаренко.

"Стабільно дуже напружена ситуація - Ізюмський напрямок, Харків. Ворог намагається тиснути, ми сконцентрували нашу оборону таким чином, щоб обмежити можливість ворога просуватися. З початку війни пріоритет української оборони - збереження особового складу, людських життів і максимальне знищення вогневих засобів і піхоти ворога", - сказав він.

За словами Назаренка, оборона динамічна.

"Вона не має бути стала, хоча ми закопуємося, ми тримаємося, обороняємо, але окрім того, це означає, що є рейдові атаки, контратаки, знищення угруповань, для того, щоб ворог не міг сконцентрувати серйозних сил для прориву. Серйозні сили ворогу не дають успіху, він не може свою кількість перевести у серйозну перевагу, яка б дала йому суттєві успіхи по лінії фронту", - підсумував боєць.