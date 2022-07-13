Росія не може перевести свою кількісну перевагу в успіх на лінії фронту на Донбасі, - боєць легіону Свободи Назаренко
Сили оборони України на сході будують оборону, щоб обмежити можливості росіяни просуватися
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць легіону Свободи Володимир Назаренко.
"Стабільно дуже напружена ситуація - Ізюмський напрямок, Харків. Ворог намагається тиснути, ми сконцентрували нашу оборону таким чином, щоб обмежити можливість ворога просуватися. З початку війни пріоритет української оборони - збереження особового складу, людських життів і максимальне знищення вогневих засобів і піхоти ворога", - сказав він.
За словами Назаренка, оборона динамічна.
"Вона не має бути стала, хоча ми закопуємося, ми тримаємося, обороняємо, але окрім того, це означає, що є рейдові атаки, контратаки, знищення угруповань, для того, щоб ворог не міг сконцентрувати серйозних сил для прориву. Серйозні сили ворогу не дають успіху, він не може свою кількість перевести у серйозну перевагу, яка б дала йому суттєві успіхи по лінії фронту", - підсумував боєць.
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