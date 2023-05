Міністерство оборони Естонії оприлюднило звіт щодо міфів та уроків російської війни в Україні. Це чудовий матеріал партнерів, які розуміють наш біль та усвідомлюють всі ризики не менше, ніж українці. Естонці, наскільки видно з тексту, хочуть тримати в тонусі інших партнерів, щоб не було жодних ефемерних очікувань перемоги без повноцінних інвестицій.

Russia is still here

Довготермінова стратегія Росії — змінити світовий порядок, про що Путін відверто говорив останні 15 років. Але це не путінська війна, бо хоча росіян 20 років готували до війни, після відходу Путіна ситуація в самій країні не зміниться через високий рівень підтримки таких подій. Росія ніколи не була демократичною і не стане такою. Після Путіна прийде інший авторитарний режим. Коротке вікно спроб демократичних трансформацій перетворилось на суцільний хаос, з чого всі зробили не прийнятні для нас висновки. Агресія проти України була результатом цих висновків. Росіяни не протестують проти війни ані в країні, ані за її межами й навіть т.зв. ліберали більше говорять про військові поразки те помилки, ніж про її природу. 300000 росіян, які втекли з країни, щоб не бути мобілізованими, зі 145 мільйонів, то не значна частка, але і вони реагували виключно на питання власної безпеки, а не заперечення агресії.

Even if Putin were stopped, the next man in line would not be any different, because Russia is not any different.

Росія досі окупує 18% українських територій, що є у 2,5 раза більше, ніж Естонія та більше, ніж території 30 держав Європи. Звільнення Харківської області та Херсону — менш як 1% території України. Тому позитивні зміни у війні повинні бути забезпечені. В довготерміновій перспективі наслідки війни будуть болючими. Росія програла тактично, але досі не стратегічно. Доти доки вся територія України у визнаних кордонах не буде повернута, стратегічного програшу зазнає Захід. Заморожений конфлікт — російська зона комфорту. Тим паче, що росіяни вже отримали контроль над Білоруссю та використовують її як тренувальну базу, а також значний вплив над Грузію та її урядом. Ціна реконструкції України є дуже високою і вона буде рости, якщо не захистити цивільну інфраструктуру.

Росія має 30 млн чоловіків мобілізаційного потенціалу і використала його лише на 2%, тоді як, наприклад, навчання українських військових за кордоном покривають лише 10-20% порівняно з російськими. Росіяни досі мають дуже багато запасів зброї та амуніції. Дані свідчать про значні резерви танків тощо.

Є дуже багато інших даних та висновків і всі вони зводяться до no time to rest.

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.