Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад", - написав він.

За попередніми даними обласного центру екстреної медичної допомоги, три людини загинули, одна жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Росія другий день поспіль обстріляла Краматорськ.

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