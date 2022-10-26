Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб ЗСУ
У Росії шукають як поповнити втрати, тому працюють зі звільненими через поранення солдатами
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат.
"Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - йдеться в повідомленні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе