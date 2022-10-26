Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат.

"Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - йдеться в повідомленні.

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