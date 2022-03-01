Росія стає непридатною для іноземних інвестицій, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.



"Катастрофічність російської війни в Україні поклала край міжнародному фінансовому інвестуванню в РФ", - сказав Крістофер Гранвіль, директор відділу EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) та глобальних політичних досліджень в TS Lombard в Лондоні.



Через західні санкції Росія має всі ознаки непридатного для глобальних інвесторів ринку.



За даними Bloomberg, фонди акцій, орієнтовані на Росію, за минулий тиждень впали в середньому на 23%. Облігації різко впали через посилення ризиків дефолту, а торгівля рублем стала непосильним завданням, оскільки брокери відступили від роботи з валютою.



Хвиля санкцій, введених проти Росії у відповідь на вторгнення Путіна в Україну, змушує розпорядників грошей побоюватися, що фінансові збитки триватимуть роками.



Станом на кінець 2021 року іноземні інвестори володіли близько $86 млрд російських акцій. Більшість із них зараз не в змозі ліквідувати чи належним чином торгувати своїми активами після того, як Москва заборонила брокерам продавати цінні папери цих фондів. За оцінками Bloomberg Intelligence, майже $13 млрд російських акцій, які належать фондам із США та Європи, зараз знаходяться в компаніях, які потрапили під санкції.



"Немає ніякого способу безпечно інвестувати в Росію. Це, ймовірно, найсерйозніша зупинка інвестицій серед усіх великих країн у новітній історії", - сказав інвестор Марк Мобіус, який вивів із РФ свої останні інвестиції в акціонерний капітал ще пів року тому.



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