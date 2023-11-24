Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP

Про це пише The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи, надані виданню неназваними українськими службами безпеки.

Зазначається, що переговори відбулися наприкінці жовтня. Вони були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки Кримського мосту, який служить ключовою логістичною лінією для російських військових.

"Переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерело глобальної підтримки", - вважають журналісти.

За словами офіційних осіб США та інженерних експертів, будівництво підводного тунелю поруч із мостом зіткнеться з величезними технічними перешкодами. Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз наклали на Москву.

"Тим не менш, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь", - пише видання і додає, що в одному з документів від 4 жовтня йдеться про те, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

"З огляду на ризики санкцій і саботажу, американські чиновники та експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в цю справу", - пише The Washington Post.