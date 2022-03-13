Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія втрачає мізки, таланти, гроші – її чекає повна деградація, - Зеленський

Росія втрачає мізки, таланти, гроші – її чекає повна деградація, - Зеленський

13 березня, 2022 неділя
01:07
війна з Росією Володимир Зеленський

Керівництво РФ перетворює свою країну велику, ізольовану від усього світу, зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством і звідки люди будуть втікати.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

"У окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоби люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі – тільки дуже тяжка боротьба за виживання. В результаті нападу на нашу країну, керівництво Росії перетворює свою країну на аналог т. зв. ДНР та ЛНР. На велику, ізольовану від усього світу, зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством і звідки люди будуть втікати", - зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський особливо наголосив на тому, хто зараз їде з Росії, хто виводить свій бізнес:

"Це фахівці, що можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, що не хочуть жити на території, де свободи немає зовсім. Це бізнесмени, які відчувають, що у них відберуть усе, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де людське життя нічого не варте, теж нічого не варта. Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші. Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на т. зв. ДНР та ЛНР, на їхні аналоги? Тільки повна деградація".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Зеленський
Читайте також:
Нафталі Беннет
12 березня, 2022 субота
The Jerusalem Post заявила, що прем'єр Ізраїлю порадив Зеленському здатися РФ на умовах Путіна, Подоляк спростував
12 березня, 2022 субота
Нова зброя в Тероборони: українські дрони навчились скидати коктейлі Молотова (ФОТО)
Кирило Буданов
12 березня, 2022 субота
Росія готує ядерний шантаж, – голова розвідки
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 березня
02:18
У Сумській області 13 березня не буде "зелених коридорів", - голова ОДА
02:09
Ракети, Ірак
До ракетного удару по консульстві США причетна Росія, - журналіст Цаплієнко
01:41
Оновлено
Ірак
Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу. Відео
01:29
PayPal
PayPal повністю припиняє обслуговувати платежі в Росії з 18 березня
01:17
Герой України
Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, вперше посмертно нагороджена жінка
01:02
Володимир Зеленський
Україну підтримують у всьому світі, а Росію вважають більшим злом, ніж Північну Корею, - Зеленський
00:44
білоруські війська
Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною, зберігається висока ймовірність участі білорусів у війні, - Генштаб
00:23
Мелітополь опудало Путін
Стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі
00:22
Морський порт
Лише два морські порти в Україні функціонують, зв'язок з Маріуполем втрачений
00:02
Верховна Рада
Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер
2022, субота
12 березня
23:46
ліквідовані російські солдати
Лікарні і морги у білоруських містах переповнені російськими окупантами, - ЗМІ
23:25
Віталій Кім
На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА
23:21
ДПСУ
Прикордонники спільно з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону на Харківщині
23:03
Каховка
У Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст, - ІМІ
22:42
ЧАЕС
Захоплена окупантами ЧАЕС досі не підключена до енергомережі, - Енергоатом
22:39
Ірина Верещук
Із 14 гуманітарних коридорів 12 березня спрацювало 9, – Верещук
22:35
Ексклюзив
Україна-НАТО
Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий
22:19
Знищено командний пункт ворога
Знищено ще один командний пункт ворога, - Залужний
22:05
Ексклюзив
Валерій Чалий
Необхідно наголошувати світу, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людства та ядерний терор, – Чалий
22:03
Галина Данильченко
У Мелітополі "гауляйтером" російської влади стала депутатка від ОПЗЖ
21:52
Жозеп Боррель
РФ може продовжити агресію нападом на одну з країн НАТО, - Боррель
21:43
Херсон
Херсонщина – це Україна. Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки
21:34
прикордонники
Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів
21:14
деокупаціїя Крим
Приблизно 80 людей, які служили в окупованому Криму відмовились воювати проти України, - Ґрати
21:06
Кадирівці
"Кадирівці" у Бородянці розстріляли 12 поранених росіян, що чекали евакуації, - розвідка
20:47
Інтернаціональний легіон
Понад 600 чехів виявили бажання воювати за Україну
20:34
МАГАТЕ
В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ, - Енергоатом
20:28
Stinger
На Харківщині з ПЗРК Stinger знищили російський літак, він упав у РФ, - голова ОВА Синєгубов
20:17
Ексклюзив
Сергій Гайдай
Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
20:01
Над Херсонщиною українські військові збили два російські вертольоти, один пілот вижив
19:58
Порошенко
Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи – "бандеромобілі", озброєні кулеметами ПКМ
19:47
Кулеба
Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум
19:42
літак covid
Понад 700 російських літаків позбавили сертифікатів льотної придатності
19:39
Оновлено
Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка
19:35
Михайло Подоляк
Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
19:28
Ексклюзив
російська армія
Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
19:21
ЧАЕС
"Укренерго" підтвердила ремонтні роботи на ЧАЕС
19:10
На Волинському напрямку з боку окупантів можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб
18:58
ЗСУ
Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині
18:55
Олександр Тулупов
Влада окупованого Генічеська йде у відставку, - мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV