Росія втрачає мізки, таланти, гроші – її чекає повна деградація, - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

"У окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоби люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі – тільки дуже тяжка боротьба за виживання. В результаті нападу на нашу країну, керівництво Росії перетворює свою країну на аналог т. зв. ДНР та ЛНР. На велику, ізольовану від усього світу, зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством і звідки люди будуть втікати", - зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський особливо наголосив на тому, хто зараз їде з Росії, хто виводить свій бізнес:

"Це фахівці, що можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, що не хочуть жити на території, де свободи немає зовсім. Це бізнесмени, які відчувають, що у них відберуть усе, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де людське життя нічого не варте, теж нічого не варта. Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші. Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на т. зв. ДНР та ЛНР, на їхні аналоги? Тільки повна деградація".

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