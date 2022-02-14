Росія залишається великим торговим партнером, але обсяги торгівлі значно менші - експерт
Росія все ще залишається значним торговим партнером України, зокрема, через експорт в РФ глинозему та імпорт звідти мінеральних добрив. Однак з 2018 року Україна значно зменшила обсяги торгівлі з країною-агресором
Про це директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експертка з питань міжнародної торгівлі Вероніка Мовчан розповіла у програмі “Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким” в ефірі Еспресо.TV.
“Росія залишається досі помітним торговим партнером України, але значно меншим, ніж раніше. Основним торговим партнером для нас є ЄС. Уже тривалий час частка ЄС складає 41-42%. Торік експорт в ЄС зріс на 50%”, – сказала вона.
Як зазначила Мовчан, експорт до РФ зменшився до 5% від загального обсягу експортованих товарів, тоді як показник імпорту з країни-агресора залишається вискоми - 9%.
“Частка імпорту залишається високою - 9%, а найгірше – що 60% цього це мінеральні продукти, у першу чергу – мінеральне паливо. Залежність від постачання в Україну енергоресурсів з Росії залишається. Ми частково позбулися залежності в газі, залишаємося залежними також по вуглю та нафтопродуктам. Плюс досі закуповуємо в Росії паливо для атомних електростанцій. Це теж високий ризик”, – прокоментувала Вероніка Мовчан.
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