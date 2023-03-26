Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Олег Саакян.

"З приводу ядерної зброї в Білорусі, цих заяв Путіна. Я в цьому бачу лише одну історію: реально досягти серйозних домовленостей з Китаєм не вдалося. Зараз погрози Росії підмивають плани для Китаю і фактично легалізують нуклеаризацію Тихоокеанського регіону для стримування КНР. Росія зараз розхитує ситуацію не в інтересах Китаю, а послаблюючи його позицію, та легітимізує зворотні кроки від США. Я думаю, що Сі Цзіньпін не дуже радий подібним заявам Росії стосовно Білорусі", - вважає він.