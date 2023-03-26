Росія заявами про ядерну зброю розхитує ситуацію, це не в інтересах Китаю, - політолог Саакян
Відновлення ядерного шантажу Росією означає, що досягти серйозних домовленостей з Китаєм щодо підтримки не вдалося
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Олег Саакян.
"З приводу ядерної зброї в Білорусі, цих заяв Путіна. Я в цьому бачу лише одну історію: реально досягти серйозних домовленостей з Китаєм не вдалося. Зараз погрози Росії підмивають плани для Китаю і фактично легалізують нуклеаризацію Тихоокеанського регіону для стримування КНР. Росія зараз розхитує ситуацію не в інтересах Китаю, а послаблюючи його позицію, та легітимізує зворотні кроки від США. Я думаю, що Сі Цзіньпін не дуже радий подібним заявам Росії стосовно Білорусі", - вважає він.
- 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
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