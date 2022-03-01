Росія здійснила авіаналіт на Лозову у Харківській області

Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський у Facebook.



"Авіаудар по військову об'єкту. Цивільні попередньо не постраждали. На місці. З'ясовую", - написав він.



Згодом у відео він заявив про бомбардування арсеналу і додав, що місту нічого не загрожує.



Держспецзв'язку з посиланням на міську раду повідомило про два удари.



"Попередньо, без жертв. Цивільні об'єкти не уражені", - йшлось у повідомленні.





