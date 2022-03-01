Росія здійснила авіаналіт на Лозову у Харківській області
Окупанти завдали удар авіацією по місту Лозова на Харківщині
Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський у Facebook.
"Авіаудар по військову об'єкту. Цивільні попередньо не постраждали. На місці. З'ясовую", - написав він.
Згодом у відео він заявив про бомбардування арсеналу і додав, що місту нічого не загрожує.
Держспецзв'язку з посиланням на міську раду повідомило про два удари.
"Попередньо, без жертв. Цивільні об'єкти не уражені", - йшлось у повідомленні.
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